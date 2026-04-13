Bielany Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie Oprac. Dariusz Gałązka

Pożar ciężarówki na Wisłostradzie Źródło: MD-006/Kontakt24

Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba zgłaszająca przekazała, że do pożaru ciężarówki doszło po godzinie 21 na Wisłostradzie, na wysokości Lasu Bielańskiego, na jezdni w kierunku centrum. Na nagraniu widać, że cała kabina kierowcy ciężarówki jest zajęta ogniem.

Starszy aspirant Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że strażacy interweniowali na Wisłostradzie w związku z pożarem ciągnika siodłowego. - Pojazd przewoził paliwa alternatywne. Nasze działania polegały na jego ugaszeniu. Nie było osób poszkodowanych - poinformował strażak.

Dodał, że na czas akcji gaśniczej Wisłostrada w kierunku centrum była zablokowana. Policja kierowała ruchem. Działania służb na miejscu trwały do godziny pierwszej w nocy.

Pożar ciężarówki na Wisłostradzie Źródło: MD-006/Kontakt24