Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba zgłaszająca przekazała, że do pożaru ciężarówki doszło po godzinie 21 na Wisłostradzie, na wysokości Lasu Bielańskiego, na jezdni w kierunku centrum. Na nagraniu widać, że cała kabina kierowcy ciężarówki jest zajęta ogniem.
Starszy aspirant Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że strażacy interweniowali na Wisłostradzie w związku z pożarem ciągnika siodłowego. - Pojazd przewoził paliwa alternatywne. Nasze działania polegały na jego ugaszeniu. Nie było osób poszkodowanych - poinformował strażak.
Dodał, że na czas akcji gaśniczej Wisłostrada w kierunku centrum była zablokowana. Policja kierowała ruchem. Działania służb na miejscu trwały do godziny pierwszej w nocy.
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
