Spłonęła furgonetka z antyaborcyjnymi hasłami. Policja przekazała sprawę prokuraturze

- Dochodzenie w związku z pożarem samochodu z antyaborcyjnymi hasłami zostało wszczęte pod kątem zniszczenia mienia. Śledczy ustalą, czy doszło do podpalenia - przekazała rzeczniczka bielańskiej policji Elwira Kozłowska.

- Sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Zostało wszczęte dochodzenie ze zniszczenia mienia - podkreśliła nadkom. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany, Żoliborz. I dodała, że wystąpiono o opinie biegłego z zakresu pożarnictwa, który określi, czy doszło do podpalenia, czy przyczyna pożaru była inna. Funkcjonariusze sprawdzą ponadto, czy zdarzenie nie zostało zarejestrowane przez system monitoringu.

Furgonetka spłonęła nocą

Art. 288 Kodeksu karnego (Zniszczenie mienia ruchomego - red.) par. 1. mówi, że "Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast par. 2. stanowi, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".