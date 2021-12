Chciał uniknąć kontroli drogowej. Dwa razy uciekał, potrącił policjanta. "Miał 1,7 promila i zakaz prowadzenia"

Bielańscy policjanci ścigali kierowcę fiata, który popełnił wykroczenie, a potem nie reagował na ich polecenia zatrzymania się. Gdy w końcu zatrzymał się na poboczu i funkcjonariusze próbowali do niego podejść, gwałtownie ruszył i potrącił jednego z nich. Mężczyzna ostatecznie został zatrzymany. Jak podała rzeczniczka rejonowej komendy, miał 1,7 promila alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Po chwili kierowca zatrzymał się na poboczu. Policjanci chcieli go sprawdzić. - Gdy jeden z funkcjonariuszy podszedł do pojazdu, kierowca gwałtownie ruszył, potrącając go drzwiami. Następnie ruszył w kierunku drugiego - policjant odskoczył, dzięki czemu uniknął potrącenia - zaznaczyła Kozłowska.