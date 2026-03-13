Bielany

Pomazali pociąg metra. Zarzuty i areszt dla grafficiarzy

Zatrzymany grafficiarz
Zatrzymani w sprawie zniszczenia pociągu metra
Źródło: KSP
Czworo hiszpańskich grafficiarzy podejrzanych o pomazanie wagonu metra usłyszało zarzuty umyślnego zakłócenia funkcjonowania transportu publicznego oraz zniszczenia mienia. Zostali aresztowani na dwa miesiące. Straty oszacowano na ponad 90 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w środę na stacji Wawrzyszew. Skład zatrzymano przy użyciu hamulca awaryjnego i otworzono drzwi od strony torowiska, zrywając kolejną blokadę. Cztery osoby pomalowały dwa wagony i uciekły. Policjanci zatrzymali szybko trzech mężczyzn (dwóch 23-latków i 25-latka), a strażnik miejski 20-letnią kobietę. Wszyscy są obywatelami Hiszpanii.

- Usłyszeli zarzuty polegające na umyślnym zakłócaniu funkcjonowaniu transportu publicznego, czyli w skrócie zamach na urządzenia infrastruktury, oraz zniszczenia mienia. Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających - przekazała nam w piątek podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. - Zatrzymanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności - dodała.

Kobieta zatrzymana za dewastację metra
Kobieta zatrzymana za dewastację metra
Źródło: KSP

W związku z atakiem wandali metro na pierwszej linii kursowało na skróconej trasie. Uruchomiono komunikację zastępczą. Straty spowodowane przez wyliczono na ponad 90 tysięcy złotych. Skąd ta kwota?

- Zakłócenie funkcjonowania metra i wstrzymanie ruchu pociągów oszacowano na 82 tysiące złotych, uruchomienie komunikacji zastępczej - 5,5 tysiąca złotych, uszkodzenie dwóch wagonów metra - 4,3 tysiąca złotych - podsumowała rzeczniczka bielańskiej policji.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie całej czwórki. Sąd zdecydował o aresztowaniu całej czwórki na dwa miesiące.

Utrudnienia na stacji Wawrzyszew
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki