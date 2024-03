Brutalnie zgwałcona 25-letnia Liza spoczęła w płatkach białych róż

- W obliczu takiej wielkiej tragedii nasze serca wypełnia rozpacz. Konfrontujemy się z tym, co jest od nas zupełnie niezależne, całkowicie poza naszą kontrolą. To mogła być każda z nas i ta myśl budzi przerażenie. Śmierć Lizy stała się impulsem, który wywołał cały szereg zdarzeń i aktywności. Forsujemy zmianę prawa, maszerujemy w geście solidarności z Lizą, poświęcamy jej dziesiątki artykułów - powiedziała prowadząca ceremonię.

Uczestnicy pogrzebu dowiedzieli się, że początki Lizy w Warszawie nie były łatwe. Gdy przyjechała do stolicy, niedługo później wybuchła pandemia. Swojego partnera, Daniela, poznała jesienią 2020 roku. Przypomniano także o jej trudnym dzieciństwie, podczas którego "doświadczyła braku czułości i bezpieczeństwa". - Liza i jej brat dorastali w domu pełnym konfliktów, pozbawionym jakiejkolwiek stabilności, jakiejkolwiek zdrowej rutyny. Dorośli nie stanęli na wysokości zadania - kontynuowała prowadząca ceremonię. Modlitwy podczas pogrzebu wygłosili przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Liza spoczęła w białej trumnie, którą uczestnicy ceremonii obsypali płatkami róż.

Brutalny atak i gwałt w centrum Warszawy

Na początku marca w jednym z warszawskich szpitali zmarła 25-letnia Liza , ofiara bestialskiego gwałtu, do którego doszło w niedzielę, 25 lutego. Naga, nieprzytomna kobieta, bez "funkcji życiowych", została znaleziona na schodach budynku przy ulicy Żurawiej 47 w Śródmieściu.

Po kilkunastu godzinach w związku ze sprawą zatrzymano 23-letniego Doriana S. Jak udało się ustalić dziennikarzom programu "Uwaga!" TVN, partnerka podejrzanego zeznała, że jej chłopak był człowiekiem spokojnym, ale kiedy się kłócili, potrafił być porywczy. Tego dnia, gdy wrócił rano do domu, jak się potem okazało, po brutalnej napaści na obcą kobietę, powiedział jej, że zrobił coś strasznego. A potem, że z kimś się pobił na ulicy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nie wydawał się człowiekiem agresywnym". Bestialsko zaatakował na ulicy 25-letnią Lizę Gdy mężczyzna został zatrzymany przez policję, jego partnerka była całkowicie zaskoczona i zszokowana. Policja podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu znalazła między innymi duży nóż kuchenny i kominiarkę, użyte do popełnienia przestępstwa.

Nóż i kominiarka

Z naszych informacji wynika również, że w trakcie zdarzenia obok bramy, w której rozegrały się tragiczne wydarzenia, przechodziły dwie kobiety - przystanęły na chwilę, co nagrała kamera monitoringu. Ale o tym, że doszło w tym miejscu do napaści, miały dowiedzieć się dopiero z mediów. Kobiety zgłosiły się na policję i zeznały, że sytuację, której były świadkami, uznały za stosunek seksualny, prawdopodobnie pary osób bezdomnych. Mężczyzna w bramie miał wulgarnie się do nich zwrócić, żeby odeszły. Utrzymywały, że nie miały świadomości przestępstwa.