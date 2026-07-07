Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Był poszukiwany. Wpadł, gdy pił alkohol w miejscu publicznym

Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości
Prezydent Warszawy o obchodzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
W ręce policjantów wpadł 34-latek, który z kolegą pił alkohol w miejscu publicznym. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli.

Do interwencji doszło na ulicy Broniewskiego. To właśnie tam policjanci zauważyli dwóch mężczyzn pijących alkohol. Podczas legitymowania sprawdzili ich dane w policyjnych systemach.

Był poszukiwany

"Okazało się, że 34-latek jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli do odbycia kary 69 dni pozbawienia wolności. Dodatkowo był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowa Warszawa V.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił na komendę przy ulicy Żeromskiego.

Policja przypomina, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie oznacza, że orzeczona przez sąd kara przestanie obowiązywać. "To jedynie odroczenie jej wykonania w czasie" - wskazała policjantka.

ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Nastolatkowie wjechali w nadjeżdżające auto
Dwóch nastolatków na hulajnodze wjechało wprost pod samochód. Nagranie
Okolice
Ogień pojawił się w hotelu na terenie Radziejowic
Pożar hotelu koło Żyrardowa. W akcji sześć zastępów straży pożarnej
Okolice
Jechał 162 km/h przy ograniczeniu do 90
Przekroczył prędkość o ponad 70 km/h. Stracił prawo jazdy
Okolice
Potrącenie pieszej na Pradze Południe
Potrącenie pieszej na przejściu
Praga Południe
Narkotyki były w hermetycznych opakowaniach
Monitorowali przejazd auta od granicy do Warszawy. Znaleźli 10 kilogramów kokainy
Wola
Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana
Ślad po Monice urwał się na przystanku. Do dziś nie wiadomo, co się wydarzyło
Alicja Glinianowicz
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Trzeciej dymisji w ratuszu nie będzie
Śródmieście
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Dla 18 cudzoziemców wizyta w Polsce zakończyła się na lotnisku
Włochy
Wąż zbożowy znaleziony na Bielanach
Zgłosiła, że w pudełku po butach ma węża
Bielany
Puste butelki po alkoholu
Uderzył przechodnia szklaną butelką w twarz
Okolice
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
"Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje
Okolice
Katowice-Pyrzowice samolot WizzAir (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot awaryjnie lądował. Powodem "usterka baterii w telefonie"
Włochy
Samiczka pudu południowego
"Zachwyca wszystkich swoim urokiem". Potrzebuje imienia
Praga Północ
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Prokuratura ma monitoring z autobusu. "Zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę"
Ochota
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Bezdomny zginął z rąk księdza. Były proboszcz oskarżony
RADOM
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
Ochota
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
Białołęka
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Śródmieście
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Śródmieście
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Uchylony wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Śródmieście
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki