Bielany Był poszukiwany. Wpadł, gdy pił alkohol w miejscu publicznym

Prezydent Warszawy o obchodzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

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Do interwencji doszło na ulicy Broniewskiego. To właśnie tam policjanci zauważyli dwóch mężczyzn pijących alkohol. Podczas legitymowania sprawdzili ich dane w policyjnych systemach.

Był poszukiwany

"Okazało się, że 34-latek jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli do odbycia kary 69 dni pozbawienia wolności. Dodatkowo był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowa Warszawa V.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił na komendę przy ulicy Żeromskiego.

Policja przypomina, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie oznacza, że orzeczona przez sąd kara przestanie obowiązywać. "To jedynie odroczenie jej wykonania w czasie" - wskazała policjantka.

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