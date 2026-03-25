Pijany wszedł do autobusu. Groził kierowcy i zniszczył mu okulary

Pijany pasażer groził kierowcy autobusu (zdjęcie ilustracyjne)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu policja zatrzymała agresywnego pasażera w nocnym autobusie na Bielanach.

Jak podano w komunikacie, kierowca zwrócił uwagę mężczyźnie, który pijany wsiadał do autobusu i miał problemy z utrzymaniem równowagi. Wywiązała się kłótnia, a pasażer stawał się z każdą chwilą coraz bardziej agresywny.

Zniszczył okulary i groził kierowcy

"Wyzywał kierowcę słowami obelżywymi, pociągnął go za włosy, zniszczył okulary oraz groził mu pozbawieniem życia, co stanowiło znieważenie funkcjonariusza publicznego. Kierowca, obawiając się spełnienia gróźb oraz faktu, że zostało zniszczone jego mienie, wezwał na miejsce policję" - opisała w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 34-latka i zamknęli w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty za znieważenie, groźby karalne oraz uszkodzenie mienia. Za popełnione czyny grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska