Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Pijany wszedł do autobusu. Groził kierowcy i zniszczył mu okulary

Pijany pasażer groził kierowcy autobusu (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: OleksSH/Shutterstock
34-latek sprawiał problemy w nocnym autobusie. Do pojazdu wszedł nietrzeźwy. Kiedy kierowca zwrócił mu uwagę, zareagował agresją. Zniszczył kierowcy okulary i groził śmiercią. Interweniowała policja.

Kilka dni temu policja zatrzymała agresywnego pasażera w nocnym autobusie na Bielanach.

Jak podano w komunikacie, kierowca zwrócił uwagę mężczyźnie, który pijany wsiadał do autobusu i miał problemy z utrzymaniem równowagi. Wywiązała się kłótnia, a pasażer stawał się z każdą chwilą coraz bardziej agresywny.

Zniszczył okulary i groził kierowcy

"Wyzywał kierowcę słowami obelżywymi, pociągnął go za włosy, zniszczył okulary oraz groził mu pozbawieniem życia, co stanowiło znieważenie funkcjonariusza publicznego. Kierowca, obawiając się spełnienia gróźb oraz faktu, że zostało zniszczone jego mienie, wezwał na miejsce policję" - opisała w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 34-latka i zamknęli w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty za znieważenie, groźby karalne oraz uszkodzenie mienia. Za popełnione czyny grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OleksSH/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
autobusAlkoholPolicjaPrzestępczość w Warszawie
