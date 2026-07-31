Bielany Płacili zaliczki na wynajem lokali, kluczy nigdy nie dostali Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dziemianowicz-Bąk: pieniędzy na mieszkania na wynajem będzie z roku na rok więcej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

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"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali. Wprowadzał zainteresowanych w błąd, zapewniając ich o możliwości zawarcia umowy najmu, choć w rzeczywistości nie miał zamiaru wywiązać się z tych zobowiązań" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Pokrzywdzeni, wierząc w prawdziwości ofert, wpłacali zaliczki tytułem najmu. Wtedy kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się, a mieszkania nie były im udostępniane.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili sposób działania sprawcy oraz osobę, która odpowiada za te oszustwa.

Jedna osoba w rękach policji

W związku ze sprawą zatrzymali 28-latka, który następnie usłyszał trzy zarzuty dotyczące oszustwa. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wyniosła 3,8 tysiąca złotych. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.