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Bielany

Płacili zaliczki na wynajem lokali, kluczy nigdy nie dostali

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Za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali
Dziemianowicz-Bąk: pieniędzy na mieszkania na wynajem będzie z roku na rok więcej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Policja zatrzymała 28-latka podejrzanego o oszustwa w sieci. Chodzi o sprawę ogłoszeń z ofertami lokali na wynajem. Zainteresowani wpłacali zaliczki, ale kluczy nigdy nie dostali.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali. Wprowadzał zainteresowanych w błąd, zapewniając ich o możliwości zawarcia umowy najmu, choć w rzeczywistości nie miał zamiaru wywiązać się z tych zobowiązań" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Pokrzywdzeni, wierząc w prawdziwości ofert, wpłacali zaliczki tytułem najmu. Wtedy kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się, a mieszkania nie były im udostępniane.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili sposób działania sprawcy oraz osobę, która odpowiada za te oszustwa.

Jedna osoba w rękach policji

W związku ze sprawą zatrzymali 28-latka, który następnie usłyszał trzy zarzuty dotyczące oszustwa. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wyniosła 3,8 tysiąca złotych. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali
Za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
oszustwaOszustwa internetowePolicjaPrzestępczość w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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