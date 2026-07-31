Płacili zaliczki na wynajem lokali, kluczy nigdy nie dostali
"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zamieszczał fikcyjne oferty wynajmu lokali. Wprowadzał zainteresowanych w błąd, zapewniając ich o możliwości zawarcia umowy najmu, choć w rzeczywistości nie miał zamiaru wywiązać się z tych zobowiązań" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Pokrzywdzeni, wierząc w prawdziwości ofert, wpłacali zaliczki tytułem najmu. Wtedy kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się, a mieszkania nie były im udostępniane.
Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili sposób działania sprawcy oraz osobę, która odpowiada za te oszustwa.
Jedna osoba w rękach policji
W związku ze sprawą zatrzymali 28-latka, który następnie usłyszał trzy zarzuty dotyczące oszustwa. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wyniosła 3,8 tysiąca złotych. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.