Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie

Do zderzenia doszło po godzinie 10 na bielańskim odcinku Wisłostrady, przed węzłem z trasą S8. - Bmw miało awarię skrzyni biegów i zatrzymało się na środkowym pasie jezdni. W efekcie w tył samochodu wjechała inna kierująca - informuje starszy sierżant Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, jedna osoba z bmw trafiła pod opiekę ratowników medycznych i prawdopodobnie zostanie przewieziona do szpitala. - Kierujący są trzeźwi - zaznacza policjant.

Na miejscu zdarzenia pracują policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Kierowców jadących w stronę centrum czekają duże utrudnienia w ruchu. Prawy i środkowy pas jezdni zostały zablokowane.

