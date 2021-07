Wypłaciły z banku dużą kwotę, zostały okradzione. Obława

W czwartek po południu w okolicy jednej z placówek bankowych na Bielanach doszło do kradzieży pieniędzy. Policja szuka sprawców, którzy okradli dwie kobiety.

- Kilka minut przed godziną 15 otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży pieniędzy z pojazdu. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawców było dwóch. Do zdarzenia doszło przy ulicy Zabłocińskiej - przekazała nam Marta Gierlicka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i sprawców tej kradzieży - dodała.

Jak przekazał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, do zdarzenia doszło niedaleko skrzyżowania Zabłocińskiej i Marymonckiej. Na miejscu cały czas jest policyjna załoga. Nasz reporter ustalił nieoficjalnie przebieg zdarzeń: dwie kobiety wypłaciły z banku dużą kwotę pieniędzy, gdy wsiadały do samochodu doszło do rabunku. - Samochód był zaparkowany w rejonie placówki bankowej. Dwaj zamaskowani sprawcy odjechali autem, którego poszukuje policja - dowiedział się Zieliński.