Kora w różach. Odsłonili mural na Bielanach

Mural znajduje się przy ulicy Żeromskiego 44/50, na ścianie szczytowej kamienicy od strony ulicy Kleczewskiej. Przedstawia wokalistkę zespołu Maanam otoczoną kwiatami róż, co jest nawiązaniem do utworu "Róża", w którym Kora śpiewała o miłości i wielkich emocjach. W otoczeniu budynku, gdzie znajduje się mural, posadzono 320 różanych krzewów.

- Kora była niezwykłą artystką, była również kobietą walczącą o prawa kobiet, prawa mniejszości i prawa każdego człowieka. Walczyła również o siebie. Muszę przyznać, że dzisiaj słychać to w jej muzyce, słychać to, co robiła przez całe swoje życie. Myślę, że siła i odwaga do walki, które zostały w jej muzyce, są przesłaniem dla każdej i każdego z nas - mówiła na uroczystości odsłonięcia muralu wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Swojego wzruszenia nie krył również mąż zmarłej artystki Kamil Sipowicz. - Mural bardzo, ale to bardzo mi się podoba. To jest cała Kora. Jestem bardzo szczęśliwy, że pamięć po mojej żonie trwa i jest żywa. Bo choć Kory nie ma wśród nas, to ona żyje. Wielu artystów wykonuje muzykę Kory, inspiruje się nią, a to oznacza, że Kora po prostu jest. A przechodząc ulicą Żeromskiego, każdy będzie mógł ją spotkać. I to codziennie - przekonuje Sipowicz.