Bielany Pijany mężczyzna groził pasażerowi w tramwaju Magdalena Gruszczyńska |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na Marymonckiej, niedaleko skrzyżowania z ulicą Przy Agorze. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, na miejscu pracowało kilka załóg policyjnych oraz zespół ratownictwa medycznego. - Jeden z pasażerów tramwaju był agresywny - dowiedział się reporter.

Ustalenia te potwierdziła policja. Na Marymonckiej interweniowała po godzinie 18. - W tramwaju linii 6 nietrzeźwy mężczyzna był agresywny i groził innemu pasażerowi. Obywatel Polski został zatrzymany, policjanci wykonują z nim czynności - poinformował Paweł Chmura z komendy Stołecznej Policji.