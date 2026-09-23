Pijany mężczyzna groził pasażerowi w tramwaju
Do zdarzenia doszło na Marymonckiej, niedaleko skrzyżowania z ulicą Przy Agorze. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, na miejscu pracowało kilka załóg policyjnych oraz zespół ratownictwa medycznego. - Jeden z pasażerów tramwaju był agresywny - dowiedział się reporter.
Ustalenia te potwierdziła policja. Na Marymonckiej interweniowała po godzinie 18. - W tramwaju linii 6 nietrzeźwy mężczyzna był agresywny i groził innemu pasażerowi. Obywatel Polski został zatrzymany, policjanci wykonują z nim czynności - poinformował Paweł Chmura z komendy Stołecznej Policji.
Źródło: tvnwarszawa.pl