Bielany

Niedokończona ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii

Magda
Pełnomocnik rodziny Magdy o zarzutach dla urzędników
Źródło: TVN24
Zapadł wyrok w sprawie urzędników odpowiedzialnych za budowę ścieżki rowerowej w Parku Stawy Kellera na Bielanach. Dziewięć lat temu zginęła tam nastoletnia rolkarka. Sąd uznał, że decyzje byłego burmistrza dzielnicy Tomasza Menciny (obecnie wiceprezydenta Warszawy) oraz jego zastępcy Artura W. nie miały wpływu na tragedię. Skazał jednak urzędnika odpowiedzialnego za nadzór inwestycyjny oraz kierownika budowy. 

W marcu 2017 roku Magda zjechała na rolkach po stromej i niedokończonej ścieżce rowerowej. Na jej końcu brakowało tak zwanego włączenia. Zamiast niego, między chodnikiem przy ulicy Gdańskiej a asfaltową alejką, był pas luźnej ziemi. 16-latka straciła na nim równowagę i wyrzucona do przodu runęła na jezdnię, wprost pod koła Volkswagena. Zginęła na miejscu.

Ścieżka nie była wówczas ukończona z powodu uwag do projektu stałej organizacji ruchu. Urzędnicy uzgodnili, że włączenia powstaną, gdy ratusz zatwierdzi poprawki projektowe.

Cztery lata po śmiertelnym wypadku, w 2021 roku, prokuratura oskarżyła w tej sprawie cztery osoby. Zarzuty dotyczyły przebiegu inwestycji oraz sprawowania nad nią nadzoru. Przed sądem stanęli były burmistrz Bielan Tomasz Mencina, jego zastępca Artur W., któremu podlegał wydział inwestycji, oraz Tomasz G., inspektor odpowiedzialny z ramienia urzędu za nadzór inwestorski nad budową ścieżki, i Waldemar W., kierownik budowy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.

Wyrok w sprawie bielańskich urzędników

W piątek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza zapadł wyrok. Sędzia Agnieszka Chojnacka-Chechłacz uniewinniła Tomasza Mencinę, oskarżonego o niezapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego oraz nieutrzymanie obiektu budowlanego w stanie zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkowania.  Wyrok uniewinniający zapadł także wobec Artura W., oskarżonego o niezapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Tomasz G., urzędnik odpowiadający za nadzór inwestorski nad budową ścieżki, został uznany za winnego. Według sądu "odebrał zakończone roboty budowlane ścieżki rowerowej w stanie pozostawiającym różniący się poziomem o 20 centymetrów pas niezabudowanej ziemi, między końcem ścieżki a pasem drogowym ulicy Gdańskiej i nie zabezpieczył tak pozostawionej ścieżki, czym narażono jej użytkowników, w tym Magdalenę Kowalak, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Orzekł także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z nadzorem budowlanym. G. będzie także musiał zapłacić 20 tysięcy złotych nawiązki na rzecz bliskich Magdy oraz pokryć koszty sądowe.  Waldemar W., kierownik budowy, także został uznany za winnego. Sąd skazał go za "zakończenie robót budowlanych w sposób niezapewniający bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, co mogło powodować zagrożenie osób będących użytkownikami ścieżki rowerowej oraz narażenie jej użytkowników, w tym Magdaleny Kowalak, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia". Mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem budowami. Będzie także musiał zapłacić 20 tysięcy złotych nawiązki na rzecz bliskich Magdy oraz pokryć koszty sądowe. 

Magda zginęła niespełna trzy miesiące przed swymi 16. urodzinami
Magda zginęła niespełna trzy miesiące przed swymi 16. urodzinami
Źródło: Archiwum prywatne
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu

Klaudia Kamieniarz

"Śmiertelna pułapka"

Sprawa dotyczyła budowy ścieżki rowerowej w Parku Stawy Kellera na Bielanach. Ma ona około 150 metrów długości. Jest stroma, ponieważ biegnie przez park położony na Skarpie Wiślanej. Łączy położoną na górze ulicę Kolektorską z biegnącą dołem ulicą Gdańską. O jej powstaniu przesądzili mieszkańcy, głosujący na projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacją inwestycji zajął się Urząd Dzielnicy Bielany, jej wykonanie powierzył Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg.

Tak wyglądała niedokończona ścieżka rowerowa
Tak wyglądała niedokończona ścieżka rowerowa
Źródło: Marcin Jackowski / Zielone Mazowsze

Wobec projektu ścieżki oraz organizacji ruchu zastrzeżenia zgłosili pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw komunikacji rowerowej i miejski inżynier ruchu. Z tego powodu powstał aneks do umowy, na mocy którego w grudniu 2016 roku wykonawca oddał inwestycję bez obu "włączeń" w drogi publiczne. Urzędnicy uzgodnili bowiem, że roboty zostaną dokończone, gdy ratusz zatwierdzi poprawiony projekt organizacji ruchu.

W efekcie w parku powstała asfaltowa alejka, na końcach której znajdowały się pasy luźnej ziemi, oddzielające ją od ulic. Gdy 31 marca 2017 roku doszło do tragedii, 16-letnia Magda, jadąc na rolkach od strony ulicy Kolektorskiej, straciła równowagę na gruntowej nawierzchni i wyrzucona do przodu upadła wprost na jezdnię ulicy Gdańskiej pod koła nadjeżdżającego samochodu. Zginęła na miejscu.

W tym miejscu doszło do wypadku
W tym miejscu doszło do wypadku
Źródło: googlemaps.pl/tvn24.pl

Rodzice Magdy od początku twierdzili, że asfaltowa alejka nie była dobrze zabezpieczona i właściwie oznakowana. Podkreślali, że w dniu wypadku stała się "śmiertelną pułapką dla ich dziecka". Proces inwestycyjny został prześwietlony przez prokuraturę. Śledztwo początkowo umorzono, ale po zażaleniach sprawa trafiła finalnie do sądu.

Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda podczas wakacji na Cyprze
Źródło: Tomasz Kowalak, archiwum prywatne

Wyrok zapadł dziewięć lat po tragedii

Proces toczył się od września 2022 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza. Akt oskarżenia został tam skierowany na początku 2021 roku. Zanim doszło do rozpoczęcia procesu, były burmistrz Bielan Tomasz Mencina oraz jego były zastępca Artur W. próbowali go podważyć. Ich obrońcy wnioskowali o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania karnego. W uzasadnieniu wniosków powoływali się na "oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia".

Argumenty obrony nie przekonały sądu. Oba wnioski nie zostały uwzględnione. Proces w tej sprawie ruszył pięć lat po tragicznym wypadku i trwał cztery lata. W jego trakcie odbyło się ponad 40 rozpraw. Sąd powołał czterech biegłych: z zakresu budownictwa, rekonstrukcji wypadków, psychiatrii oraz przesłuchał w sumie 35 świadków, w tym urzędników z Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.

Miejsce wypadku, kwiecień 2017 roku
Miejsce wypadku, kwiecień 2017 roku
Źródło: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl
W papierach wszystko się zgadza, ale… Magda nie żyje
W papierach wszystko się zgadza, ale… Magda nie żyje

Ulice
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Sprawy sądowe w Polsce Wyroki sądowe w Polsce
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
