Bielany Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W 2025 r. funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KSP na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie zatrzymał do kontroli kierującą audi, bo jechała z prędkością 171 km/h" - przekazała Komenda Stołeczna Policji. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, więc kierująca przekroczyła dopuszczalną prędkość o 91 km/h.

Pasażer nagrywał policjanta

"W trakcie interwencji pasażer kontrolowanego pojazdu rejestrował przebieg czynności służbowych. Choć nagrywanie pracy policjanta w miejscu publicznym jest dopuszczalne, problem pojawił się w chwili, gdy nagranie z twarzą funkcjonariusza trafiło do sieci, mimo że policjant kilkukrotnie informował mężczyznę, że nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku" - poinformowała KSP.

W odpowiedzi policjant miał usłyszeć od mężczyzny: "nie interesuje mnie to" i "zaraz zobaczy cię 10 tysięcy osób".

Policja wskazała też, że funkcjonariusz skierował sprawę na drogę sądową.

10 tysięcy złotych zadośćuczynienia

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zaoczny. Zobowiązał autora nagrania do usunięcia materiału z wszelkich platform społecznościowych, zapłaty 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia i do publicznych przeprosin opublikowanych na profilu, na którym udostępniono film.

"Warto pamiętać, że korzystanie z nowych technologii i mediów społecznościowych wiąże się nie tylko z możliwościami, ale również z odpowiedzialnością. Rejestrowanie interwencji służb w przestrzeni publicznej nie jest zabronione, jednak publikowanie wizerunku funkcjonariuszy bez ich zgody narusza obowiązujące przepisy prawa oraz dobra osobiste" - podkreśliła KSP.

🚨 Nagrywanie interwencji a ochrona wizerunku funkcjonariuszy – ważny wyrok sądu 🚨



W przestrzeni publicznej coraz częściej dochodzi do rejestrowania policyjnych interwencji telefonami komórkowymi. Samo nagrywanie czynności służbowych wykonywanych przez policjantów co do zasady… pic.twitter.com/bXXx61h0nT — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 12, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24