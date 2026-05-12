Bielany

Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaoczny wyrok w sprawie mężczyzny, który nagrywał policjanta podczas interwencji i umieścił film w sieci. Ma on zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

"W 2025 r. funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KSP na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie zatrzymał do kontroli kierującą audi, bo jechała z prędkością 171 km/h" - przekazała Komenda Stołeczna Policji. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, więc kierująca przekroczyła dopuszczalną prędkość o 91 km/h.

Pasażer nagrywał policjanta

"W trakcie interwencji pasażer kontrolowanego pojazdu rejestrował przebieg czynności służbowych. Choć nagrywanie pracy policjanta w miejscu publicznym jest dopuszczalne, problem pojawił się w chwili, gdy nagranie z twarzą funkcjonariusza trafiło do sieci, mimo że policjant kilkukrotnie informował mężczyznę, że nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku" - poinformowała KSP.

W odpowiedzi policjant miał usłyszeć od mężczyzny: "nie interesuje mnie to" i "zaraz zobaczy cię 10 tysięcy osób".

Policja wskazała też, że funkcjonariusz skierował sprawę na drogę sądową.

Zrobił zdjęcie wykroczenia, policja chciała go ukarać

Bartłomiej Plewnia

10 tysięcy złotych zadośćuczynienia

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zaoczny. Zobowiązał autora nagrania do usunięcia materiału z wszelkich platform społecznościowych, zapłaty 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia i do publicznych przeprosin opublikowanych na profilu, na którym udostępniono film.

"Warto pamiętać, że korzystanie z nowych technologii i mediów społecznościowych wiąże się nie tylko z możliwościami, ale również z odpowiedzialnością. Rejestrowanie interwencji służb w przestrzeni publicznej nie jest zabronione, jednak publikowanie wizerunku funkcjonariuszy bez ich zgody narusza obowiązujące przepisy prawa oraz dobra osobiste" - podkreśliła KSP.

Pięć tysięcy złotych kary za film z policyjnej interwencji

Opublikował wizerunek policjanta, został skazany

Źródło: PAP
