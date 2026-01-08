Logo TVN Warszawa
Warszawa
Bielany

Wykoleił się tramwaj techniczny. Utrudnienia w ruchu

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na pętli Metro Młociny wykoleił się tramwaj techniczny. Tramwaje linii 2, 6, 26 i 33 skierowano na trasy objazdowe.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na pętli Metro Młociny wykoleił się tramwaj techniczny. Jest to tramwaj nauki jazdy. Występują utrudnienia w ruchu tramwajów na tym odcinku. Przed chwilą tramwaj został ponownie osadzony na szynach, ale na miejscu wciąż pracują technicy od tramwajów - opisał reporter.

- Do zdarzenia doszło na nieużywanej relacji - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Wyjaśnił, że utrudnienia mogą potrwać, gdyż na czas wykolejenia składu musi zostać odłączony prąd w trakcji. W związku z tym tramwaje linii 2, 6, 26 i 33 zostały skierowane na objazdy.

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Tramwaje na objazdach

Informację o utrudnieniach podał Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu na pętli tramwajowej Metro Młociny występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2, 6, 26 i 33" - przekazano.

Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Linia 2 kursuje w dwóch pętlach: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Broniewskiego – Piaski oraz Winnica – … – Al. Gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Metro Marymont.

Linia 6 w obu kierunkach na trasie: … – Słowackiego – Metro Marymont. Linia 26 w obu kierunkach: … – Al. Reymonta – Broniewskiego – Piaski. Linia 33 w obu kierunkach: … – Broniewskiego – Piaski. Z kolei trasa linii numer 17 została skrócona do pętli Metro Marymont i wydłużona do pętli Winnica.

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Tramwaj Komunikacja Miejska Utrudnienia w ruchu
Białołęka

