Na Bielanach odsłonięto mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Przy Reymonta 21

Mural w rocznicę ślubu artystów

Mural został zrealizowany w porozumieniu z Natalią Kukulską i we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. - Nie bez powodu, w pierwszy dzień po Świętach Wielkanocnych - 11 kwietnia odsłaniamy oficjalnie mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, bo jest to data ślubu artystów. Ten mural ma swoją piękną historię, ponieważ kolory i wzór muralu wybrała córka Natalia Kukulska - powiedział burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

- To miejsce jest dla mnie niezwykle ważne, bo do dziś, jak śni się mój dom z czasów dziecięcych, to śni mi się właśnie mieszkanie przy Reymonta 21. Teraz tę świadomość, że mieszkała tam Anna Jantar, mój tata i ja, to będzie już miała cała Warszawa, bo będzie o tym przypominał ten mural - powiedziała Natalia Kukulska.