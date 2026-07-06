Bielany Zgłosiła, że w pudełku po butach ma węża Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Gniewosz plamisty pojawił się na Mazowszu (wideo archiwalne) Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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W piątek, 3 lipca, strażniczka i strażnik otrzymali pilne zgłoszenie z Chomiczówki. Jedna z mieszkanek ulicy Conrada czekała na Ekopatrol z pudełkiem po butach. W środku miał znajdować się sporej wielkości wąż zbożowy.

Po przybyciu na miejsce skontaktowali się ze zgłaszającą.

Wąż zbożowy znaleziony na Bielanach Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Musiał komuś uciec

"Po otwarciu pudełka okazało się, że w środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów wąż zbożowy o intensywnych barwach. Jego wielkość wskazywała, że mamy do czynienia z osobnikiem dorosłym. Wstępne badanie przeprowadzone przez strażników nie wykazało żadnych ran ani innych obrażeń. Wąż sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego" - opisali strażnicy miejscy w komunikacie.

Wąż prawdopodobnie uciekł komuś z terrarium.

Po przeniesieniu nieproszonego gościa do pojemnika transportowego strażnicy odwieźli go do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO, gdzie zajmą się nim specjaliści.

Wąż zbożowy znaleziony na Bielanach Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"Zyskał rzeszę miłośników"

Wąż zbożowy występuje w Polsce wyłącznie jako zwierzę hodowlane.

Jak przekazała straż miejska, dostępność tych wężów w polskich sklepach terrarystycznych jest powszechna, a liczne hodowle krajowe oferują szeroki wybór umaszczeń. "Popularny wąż zyskał rzeszę miłośników dzięki prostym wymaganiom i przystępnym cenom, co uczyniło go najczęściej wybieranym gadem przez początkujących hodowców w naszym kraju" - dodali.

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