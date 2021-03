"Współbiesiadnicy zawinęli mężczyznę w dywan i wywieźli, po czym zakopali w lesie"

34-letni Dariusz zaginął w sylwestra. W mediach społecznościowych rodzina i przyjaciele prosili o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Trop doprowadził policjantów do dwóch mężczyzn. Prokurator przedstawił Tomaszowi B. zarzut zabójstwa, a Pawłowi Z. pomocy w zacieraniu śladów przestępstwa i w ukryciu zwłok.

"Nasz drogi Daro zaginął 31 grudnia. Od tego czasu nie kontaktował się z nikim, jego telefon i wszystkie komunikatory milczą" - poinformowała rodzina Dariusza K. na początku stycznia w mediach społecznościowych. Utworzono zbiórkę pieniędzy na opłacenie usług prywatnego detektywa. Ustalono, że ostatniego dnia grudnia ok. godz. 6 rano 34-letni Dariusz widziany był na ulicy Marymonckiej.

Awantura przy Marymonckiej

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wieczór przed zaginięciem Dariusz K. spędził w towarzystwie swojej przyjaciółki Moniki w jej mieszkaniu przy ul. Marymonckiej, a w spotkaniu brał udział także 34-letni Tomasz B. i 38-letni Paweł Z. Kobieta miała wyprosić gości około północy, skąd mężczyźni skierowali się do mieszkania Pawła Z., przy tej samej ulicy i tam mieli pić alkohol. O tym, co działo się dalej, śledczy wiedzą z relacji B. i Z., zatrzymanych w połowie lutego przez funkcjonariuszy Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Z materiałów, do których dotarła PAP, wynika, że nad ranem Paweł Z. zasnął. Wtedy między Dariuszem K. i Tomaszem B. miało dojść do sprzeczki na tle obyczajowym, w wyniku której Tomasz B. zaczął okładać pięściami kolegę. Z relacji B. wynika, że podczas awantury Dariusz K. miał rzucić się na niego z nożem w dłoni, jednak silniejszy od rywala B. wyrwał mu ostre narzędzie i w odwecie miał dźgnąć go w szyję.