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Bielany

Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Apelacja prokuratury

Poprawiają drogę rowerową
"Nie jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem"
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl
Prokuratura złożyła apelację od wyroku w sprawie śmierci 16-letniej rolkarki na niedokończonej ścieżce rowerowej. Argumentuje to "błędami w ustaleniach faktycznych".

Żoliborski sąd 20 lutego skazał w tej sprawie na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata osoby odpowiedzialne za nadzór inwestorski i prowadzenie budowy.

Do wypadku doszło w marcu 2017 r. 16-latka jechała ścieżką rowerową na Bielanach. W pewnym momencie potknęła się na niedokończonym fragmencie, runęła na jezdnię i wpadła wprost pod koła Volkswagena. Zginęła na miejscu.

Urzędnicy przed sądem

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w 2021 r. Proces ruszył w 2022 r. Objął on cztery osoby, które miały odpowiadać za przebieg i nadzór budowy ścieżki. Chodziło o byłego burmistrza Bielan (obecnie wiceprezydenta Warszawy) Tomasza Mencinę, jego zastępcę Artura W., inspektora odpowiedzialnego za nadzór inwestorski Tomasza G. i kierownika budowy Waldemara W.

Sąd uniewinnił Mencinę i Artura W. od zarzucanych im czynów.

Dwaj uniewinnieni, dwaj skazani

Z kolei Tomasza G. i Waldemara W. uznał za winnych i wymierzył im karę roku więzienia, warunkowo zawieszając ją na trzy lata. Sąd orzekł także wobec Tomasza G. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z nadzorem budowlanym na trzy lata, a wobec Waldemara W. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem budowami również na trzy lata.

Dodatkowo obaj będą musieli zapłacić po 20 tys. zł nawiązki na rzecz bliskich 16-latki i pokryć koszty procesu sądowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Apelacja prokuratury

W środę prokuratura wniosła apelację od wyroku w części dotyczącej byłego burmistrza i jego zastępcy, argumentując to "błędami w ustaleniach faktycznych".

- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wniosła apelację na niekorzyść oskarżonych Tomasza M. i Artura W. – przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Zginęła nastolatka
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl
Wypadek na Gdańskiej
Wypadek na Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl
Wypadek na Gdańskiej
Wypadek na Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Tragiczny wypadek na Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.p
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Źródło: PAP
Autorka/Autor: pop
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceProkuratura
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