Bielany

Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi

Łoś zlizuje sól z samochodu
Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach. Dlaczego tak się dzieje? 
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Zimą zobaczyć można zaskakujący widok: łosia liżącego karoserię samochodu. Leśnicy wyjaśnili, że powodem takiego zachowania jest sól.

Post opisujący i tłumaczący dziwne zachowanie łosi zimą - lizanie karoserii samochodu - opublikował w mediach społecznościowych Kampinoski Park Narodowy.

Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś zlizuje sól z samochodu
Źródło: Piotr Horzela/Kampinoski Park Narodowy

Powodem takiego działania łosi jest sól. "Na samochodach pozostaje sól, którą posypywane są drogi i parkingi. Dla łosia to cenne źródło sodu – mikroelementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu" - wyjaśnił Kampinoski Park Narodowy. Jak zaznaczyli leśnicy, sód pomaga m.in. w: utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej, pracy mięśni i układu nerwowego, a także regeneracji organizmu osłabionego zimą.

Łosia można też spotkać w pozycji klęczącej. Przyczyna takiego zachowania jest taka sama - zlizywanie soli np. z powierzchni drogi.

Łoś zlizuje sól
Łoś zlizuje sól
Źródło: Magdalena Kamińska/Kampinoski Park Narodowy

W zdobyciu niezbędnych składników dzikim zwierzętom pomagają też leśnicy. W czasie zimy wykładają w lesie tzw. lizawki, z których łosie, jelenie i sarny mogą uzupełniać mikroelementy.

Z jednej strony turyści, z drugiej wilki i łosie. Jak to pogodzić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z jednej strony turyści, z drugiej wilki i łosie. Jak to pogodzić

Klemens Leczkowski

Może być niebezpiecznie

Kampinoski Park Narodowy przestrzega, że choć scena z łosiem liżącym samochód może wyglądać zabawnie, w rzeczywistości może być niebezpieczna. "Pamiętajmy aby zachować dystans – nawet jeśli sytuacja wygląda 'uroczo'. Zlizując sól z samochodów łosie i inne kopytne coraz śmielej podchodzą do ludzi, parkingów i dróg. Tracą naturalny dystans, a to zwiększa ryzyko groźnych sytuacji – zarówno dla zwierząt, jak i dla kierowców" - zaznaczono.

Leśnicy przestrzegli, że zwierzę, które kojarzy auto z "źródłem soli", może nagle wyjść na jezdnię, zatrzymać się na drodze lub podejść bardzo blisko zaparkowanych samochodów. "W przypadku tak dużego i ciężkiego zwierzęcia jak łoś, nawet chwila nieuwagi może skończyć się poważnym wypadkiem" - ostrzegli.

Dzikie zwierzęta na drogach
Dzikie zwierzęta na drogach
Źródło: Lasy Państwowe

Co zrobić, gdy spotka się łosia? Należy zachować dystans, jeśli jest to możliwe, najlepiej większy niż 50 metrów. Nie należy wpadać w panikę. Najlepiej nie podchodzić, nie hałasować oraz nie nawoływać zwierzęcia i nie próbować zwracać jego uwagi. Najlepszym rozwiązaniem jest poczekanie, aż zwierzę samo odejdzie, lub - jeśli ma się przestrzeń - powoli się wycofać, nie odwracając się plecami i unikając kontaktu wzrokowego.

"Dzikie zwierzęta najlepiej chroni dystans – im dalej od ludzi i aut, tym bezpieczniej dla wszystkich" - podkreślili leśnicy.

Jak się zachować, gdy spotkasz w lesie dzikie zwierzę?
Jak się zachować, gdy spotkasz w lesie dzikie zwierzę?
Źródło: Lasy Państwowe

Dzikie zwierzęta zaglądają do miast

W Warszawie można spotkać sarny, łosie, dziki, bobry, kuny, lisy, borsuki, jeże czy zające. Dlaczego dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do stolicy? Wynika to z dużego obszaru lasów zarówno w mieście, jak i przy jego granicach. Tworzą one na obszarze stolicy sieć korytarzy umożliwiających migrację zwierzyny. "Duży udział terenów niezabudowanych stwarza dogodne warunki bytowania dla znacznej grupy gatunków zwierząt" - czytamy na stronie Lasów Miejskich.

Dodatkowo - przez środek miasta płynie największa rzeka w Polsce, o nieuregulowanych brzegach, co stwarza dogodne warunki bytowania i przemieszczania się dzikich zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie gęsto zaludnionych centralnych obszarów miasta. "Prowadzi to do nieuniknionych konfliktów pomiędzy potrzebami ludzi i zwierząt" - podkreśliły Lasy Miejskie.

Kolejną z przyczyn jest dokarmianie przez ludzi, a także niezabezpieczone kontenery na śmieci i nieogrodzone działki, na których mogą szukać pożywienia. Swoje robią też korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych.

Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Okolice
Kaczki i łabędzie na rzece Jeziorce
"Zimą pamiętajmy o ptakach"
Okolice
Jak zwierzęta radzą sobie zimą?
Apel o mądre dokarmianie
Śródmieście

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Horzela/Kampinoski Park Narodowy

zwierzęta w mieściezwierzętaŁościekawostki
