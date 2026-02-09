Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii? Źródło: TVN24

Kierowca autobusu linii 150 zauważył starszą kobietę, sprawiającą wrażenie zagubionej. Dochodziła godzina 23, zaniepokojony szofer poprosił o pomoc straż miejską. Funkcjonariusze pojechali na pętlę przy stacji metra Młociny.

Nie pamiętała adresu

Strażnicy miejscy potwierdzili obawy kierowcy. "84-latka nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje. Kobieta była w dobrej kondycji i bez widocznych obrażeń" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Funkcjonariusze ustalili, że seniorka mieszka przy Staffa, ale nie pamięta dokładnego adresu. Ze względu na panujący mróz strażnicy wraz z zagubioną seniorką przenieśli się do poczekalni.

Skojarzyli, że podobnie opisana została zaginiona osoba poszukiwana. "Wezwani na miejsce policjanci potwierdzili, że seniorka jest właśnie tą poszukiwaną i przejęli od strażników dalsze czynności" - dodali strażnicy miejscy.

Ten drobiazg może pomóc

Straż miejska przypomina, że mając pod opieką osoby z kłopotami z pamięcią, warto wyposażyć je w kartę ICE z zapisanym numerem telefonu do opiekuna. Skrawek materiału z taką informacją można też wszyć w ubrania osoby wymagającej opieki.

