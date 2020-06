Nowy blok operacyjny i oddziały. Rozbudowa Szpitala Bielańskiego za blisko 200 milionów złotych

Ratusz zapowiedział, że Szpital Bielański zostanie rozbudowany do 2023 roku. Koszt inwestycji to około 196 milionów złotych.

Nowe skrzydło

Z kolei jak mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cytowany w komunikacie ratusza, "ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak ważną rolę w naszym życiu pełni służba zdrowia, dlatego rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to inwestycja o szczególnym znaczeniu".

Projekt w technologii 3D

Ratusz poinformował także, że modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D.

- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego to pierwszy w Warszawie i jedyny w Polsce obiekt tego typu, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling – wyjaśnił Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy STRABAG, która jest wykonawcą inwestycji wraz z firmą Ed. Zueblin A.G. - Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu oraz platformy komunikacyjnej, co pozwala na zarządzanie pracami projektowymi, realizacyjnymi i prowadzeniem dokumentacji - dodał.