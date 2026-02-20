Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi

Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję Źródło: KRP Warszawa V

Mężczyzna jest poszukiwany listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Żoliborza, Prokuraturę Regionalną w Warszawie i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania.

"Jarosław Iwańczuk od 2003 roku ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie w 2003 roku w Warszawie zabójstwa przy użyciu broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Funkcjonariusze podali rysopis poszukiwanego mężczyzny. Iwańczuk ma około 176-180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i owalną twarz. Ma krótkie blond włosy, ciemne oczy, duży nos i średniej wielkości uszy.

Prośba policji

Policjanci proszą o pomoc wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

W sprawie można się kontaktować z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska