"Przepychanki między pasażerami" w miejskim autobusie. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala, drugi uciekł

W autobusie miejskim doszło do przepychanek pomiędzy dwoma mężczyznami. Jak przekazała policja, jeden z nich trafił do szpitala, a drugi uciekł. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter poinformował o nietypowej interwencji policji na ulicy Przy Agorze 11 na Bielanach. - Doszło tu do jakiegoś zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego. W pojeździe i poza nim, na chodniku, widać ślady krwi. Na miejscu jest policja i karetka pogotowia - relacjonował Szmelter po godzinie 19.

Później policja wyjaśniła powód interwencji. - Z pierwszych ustaleń wynika, że w autobusie miejskim doszło do nieprozumienia między dwoma mężczyznami, pasażerami. Doszło do przepychanek między nimi, w wyniku czego wybita została szyba w autobusie. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala, natomiast drugi się oddalił. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia - przekazał Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.