Bielany

Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"

Utrudnienia na pierwszej linii metra
Prokuratura o zatrzymanych grafficiarzach z Hiszpanii
Czworo młodych obywateli Hiszpanii zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych w związku ze zniszczeniem wagonów warszawskiego metra. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba wyjaśnił mechanizm działania sprawców dewastacji.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę na stacji metra Wawrzyszew. Cztery osoby pomalowały dwa wagony i uciekły. Policjanci zatrzymali szybko trzech mężczyzn (dwóch 23-latków i 25-latka), a strażnik miejski 20-letnią kobietę. Wszyscy są obywatelami Hiszpanii.

Usłyszeli zarzuty polegające na umyślnym zakłócaniu funkcjonowaniu transportu publicznego, czyli w skrócie zamach na urządzenia infrastruktury, oraz zniszczenia mienia. Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających. Decyzją sądu cała czwórka została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące.

Kobieta zatrzymana za dewastację metra
Tournée po Europie

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, aresztowane osoby wynajmowały kwatery na terenie Warszawy.

- Wiemy, że cała czwórka miała swoiste tournée po Europie. Warszawa była jednym z punktów ich trasy. Mieli jechać jeszcze do Budapesztu i Wiednia. Wszystkie te osoby zajmują się - w ich rozumieniu - performance'ami, które są nagrywane i umieszczane w sieci i czerpią z tego określone dochody - wyjaśnił prokurator Skiba.

Poinformował, że grupa działała wcześniej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

- Łączne szkody oszacowane przez Metro Warszawskie to ponad 90 tysięcy złotych, z czego zdecydowana większość to koszty unieruchomienia metra i podstawienia komunikacji zastępczej - wskazał prokurator Skiba.

Akcja dobrze przygotowana

Przedstawiciel prokuratury podkreślił, że zatrzymane osoby z wrzucania do sieci filmików dokumentujących akty dewastacji uczyniły sobie stałe źródło dochodu.

- Część z tych osób przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, część z tych osób się nie przyznała. W oparciu o to, co wstępnie udało nam się ustalić, to było to silnie zaplanowane. Te osoby miały dobre rozeznanie co do możliwości prawnych w przypadku ewentualnego ujęcia. Wiemy, że te osoby współpracowały z różnymi influencerami na terenie Polski, którzy mieli zapewnić rozgłos temu działaniu, określone zasięgi, które byłyby zamienione na środki pieniężne - powiedział Skiba.

Zaznaczył, że cała akcja była dobrze zaplanowana. - Ustalony był podział obowiązków. Każda osoba wiedziała co w danej chwili ma robić, tak aby jak najszybciej można było dokonać zatrzymania pociągu, umieszczenia tych napisów i w odpowiednim czasie uciec - dodał Skiba.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

