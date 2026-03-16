Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"

Prokuratura o zatrzymanych grafficiarzach z Hiszpanii Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę na stacji metra Wawrzyszew. Cztery osoby pomalowały dwa wagony i uciekły. Policjanci zatrzymali szybko trzech mężczyzn (dwóch 23-latków i 25-latka), a strażnik miejski 20-letnią kobietę. Wszyscy są obywatelami Hiszpanii.

Usłyszeli zarzuty polegające na umyślnym zakłócaniu funkcjonowaniu transportu publicznego, czyli w skrócie zamach na urządzenia infrastruktury, oraz zniszczenia mienia. Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających. Decyzją sądu cała czwórka została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące.

Tournée po Europie

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, aresztowane osoby wynajmowały kwatery na terenie Warszawy.

- Wiemy, że cała czwórka miała swoiste tournée po Europie. Warszawa była jednym z punktów ich trasy. Mieli jechać jeszcze do Budapesztu i Wiednia. Wszystkie te osoby zajmują się - w ich rozumieniu - performance'ami, które są nagrywane i umieszczane w sieci i czerpią z tego określone dochody - wyjaśnił prokurator Skiba.

Poinformował, że grupa działała wcześniej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

- Łączne szkody oszacowane przez Metro Warszawskie to ponad 90 tysięcy złotych, z czego zdecydowana większość to koszty unieruchomienia metra i podstawienia komunikacji zastępczej - wskazał prokurator Skiba.

Akcja dobrze przygotowana

Przedstawiciel prokuratury podkreślił, że zatrzymane osoby z wrzucania do sieci filmików dokumentujących akty dewastacji uczyniły sobie stałe źródło dochodu.

- Część z tych osób przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, część z tych osób się nie przyznała. W oparciu o to, co wstępnie udało nam się ustalić, to było to silnie zaplanowane. Te osoby miały dobre rozeznanie co do możliwości prawnych w przypadku ewentualnego ujęcia. Wiemy, że te osoby współpracowały z różnymi influencerami na terenie Polski, którzy mieli zapewnić rozgłos temu działaniu, określone zasięgi, które byłyby zamienione na środki pieniężne - powiedział Skiba.

Zaznaczył, że cała akcja była dobrze zaplanowana. - Ustalony był podział obowiązków. Każda osoba wiedziała co w danej chwili ma robić, tak aby jak najszybciej można było dokonać zatrzymania pociągu, umieszczenia tych napisów i w odpowiednim czasie uciec - dodał Skiba.