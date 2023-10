Wyczuli spaleniznę, wezwali strażaków. Z uczelni ewakuowano 70 osób

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński krytykuje policjantów, żąda legitymowania ludzi, mówi, że jest ministrem do spraw bezpieczeństwa. To wszystko tuż po uroczystościach smoleńskich w Warszawie. Prezes PiS zabrał sprzed pomnika na placu Piłsudskiego jeden z wieńców z tabliczką z treścią, która mu się nie spodobała. Później zaczął wypominać policji brak skuteczności. Tradycyjnie jak co miesiąc, na miejsce sprowadzono setki funkcjonariuszy, zamknięto ulice a autobusy skierowano na objazdy. Od świtu wydarzeniom w centrum stolicy przyglądał się reporter programu "Polska i Świat" Łukasz Wieczorek.