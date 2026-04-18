Bielany Dziki się wyniosły. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dziki pojawiły się na kampusie AWF Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie poinformowała, że locha wraz z warchlakami, które przez kilka dni przebywały na dziedzińcu kampusu, samodzielnie opuściła teren uczelni i przemieściła się w kierunku pobliskiego lasu.

"Choć sytuacja zakończyła się bezpiecznie, uwidoczniła istotny problem infrastrukturalny, gdzie obecne ogrodzenie kampusu nie zapewnia wystarczającego poziomu zabezpieczenia, umożliwiając swobodne przemieszczanie się dzikiej zwierzyny pomiędzy terenami zielonymi a przestrzenią uczelni" - czytamy we wpisie uczelni.

Nowe ogrodzenie i chęć współpracy

Po pojawieniu się dzików akademia chce poprawić bezpieczeństwo, dlatego wystosowała petycję do władz miasta z wnioskiem o wsparcie modernizacji ogrodzenia kampusu. - Celem naszych działań jest stworzenie rozwiązań, które pozwolą na bezpieczne współistnienie ludzi i zwierząt - podkreśla w komunikacie pracownik uczelni.

"Odpowiednio zaprojektowane i zmodernizowane ogrodzenie może pełnić funkcję ochronną zarówno dla mieszkańców, użytkowników kampusu, jak i samej dzikiej zwierzyny, która mogłaby dalej żyć w swoim naturalnym środowisku ograniczając ryzyko niebezpiecznych sytuacji" - czytamy w petycji.

Jak podkreślono, inicjatywa uczelni ma wpisywać się w zapowiadane przez miasto działania, związane z opracowaniem strategii dotyczącej obecności dzików w Warszawie. "Zdaniem przedstawicieli AWF, jednym z kluczowych elementów takiej strategii powinno być wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych ograniczających wchodzenie dzików na tereny intensywnie użytkowane przez ludzi" - zaznaczyła w komunikacie uczelnia.

Jak zaznaczyła, jest otwarta na współpracę z miastem w zakresie wypracowania skutecznych i odpowiedzialnych rozwiązań.

Małe dziki na dziedzińcu

Kwiecień i maj to okres, kiedy lochy dzików rodzą młode. Coraz częściej dzieje się to na gęsto zaludnionym terenie. Ostatnio tak się stało na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

"Informujemy, że na terenie dziedzińca przyszły na świat młode dziki. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - taki komunikat zamieściła w poniedziałek Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w swoich mediach społecznościowych.

Do pracowników i studentów zaapelowano o ostrożność podczas przechodzenia przez kampus. W komunikacie podkreślono, aby nie podchodzić blisko do zwierząt, nie płoszyć ich, nie dokarmiać i pozwolić swobodnie przemieszczać się po zielonym terenie uczelni.