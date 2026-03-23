Bielany

Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"

Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Burmistrz Bielan: mamy miejskie dziki
Źródło: TVN24
Dziki od dawna nie przychodzą do nas, one już u nas mieszkają - stwierdził burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk w programie "Tak jest". Zdaniem zoologa i biologa z Uniwersytetu Wrocławskiego istnieją sposoby, które mogą przystopować napływ tych zwierząt do miast bez konieczności odstrzału. - To może być zmiana sposobu gospodarki odpadami - zauważył dr Robert Maślak.

- Mamy miejskie dziki. Rozmawialiśmy nawet z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, z którym graniczymy, mając nadzieję, że dziki przychodzą z tego Kampinosu. Okazuje się, że już od bardzo dawna one nie przychodzą do nas. One u nas już mieszkają - powiedział Pietruczuk, zapytany o problem z tymi zwierzętami w mieście. Jak dodał, 30 procent dzielnicy to lasy i parki. Są jednak setki hektarów, gdzie mieszkańcy nie wchodzą i dziki mają tam swoje legowiska.

Źródło: Mati/Kontakt24

Zdaniem burmistrza Bielan zwierzęta te mają bardzo łatwy dostęp do pożywienia w mieście. Dodał, że ostatnio widział je kilka dni temu na ulicy Żeromskiego, zaznaczając, że to jedna z większych ulic w Warszawie. Z kolei na osiedlach leśnych trudno już nie spotkać tego zwierzęcia. - Niestety też są już dokarmiane przez mieszkańców, którzy wyrzucają jedzenie. Wychodzą z założenia, że robią dobrze, a niestety robią bardzo źle, bo te dziki wchodzą coraz głębiej w tereny miasta. I też drugi problem, że miasto się rozlewa. Warszawa się rozlewa na tereny powiatów podwarszawskich. Tam coraz więcej się buduje i tak naprawdę zabieramy miejsce tym dzikim zwierzętom - ocenił burmistrz Bielan.

Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały
Dowiedz się więcej:

Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały

Wilanów

Ataki na ludzi to "marginalna kwestia"

Dr Robert Maślak, zoolog i biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i Koalicji "Niech żyją", odpowiadał z kolei na pytanie, co robić z miejskimi dzikami, które pojawiają się na torowiskach, w parkach i w centrach. Jego zdaniem wierszyk Jana Brzechwy "Dzik" zrobił wiele złego, bo dzik wcale nie jest taki zły.

- Przeanalizowałem wypadki z ostatnich kilkunastu lat i nie znalazłem ataku, który skończyłby się śmiercią. Owszem, kilka przypadków było, które skończyły się pobytem w szpitalu, ale to jednak zupełnie marginalna kwestia, bo każdego dnia mamy około 100 pogryzień przez psy w całej Polsce - stwierdził specjalista.

Zdaniem doktora Maślaka są różne modele. Pierwszy zakłada polowania, które jego zdaniem mają "ogromne wady". - Nie chodzi tylko o sprzeciw wielu osób, którym to się nie podoba, ale także kwestie bezpieczeństwa mieszkańców - wskazał.

Drugim modelem według specjalisty jest podejście systemowe. - To znaczy każde miasto ma swoją specyfikę. I takim najlepszym przykładem w Europie (...) jest Barcelona, a w Polsce choćby Gdynia - wymienił. Dr Maślak wyjaśnił, że w tym modelu biorą udział specjaliści z różnych dziedzin - od zoologów, przez urbanistów, po architektów. - Trzeba sprawdzić, gdzie te dziki rzeczywiście funkcjonują. To znaczy, gdzie żerują, gdzie śpią, jak się przemieszczają. Wtedy środki dostosowujemy do tego, co stwierdziliśmy. To może być zmiana sposobu gospodarki odpadami, (...) edukacja mieszkańców, sposób odbierania np. śmieci. Żeby te worki ze śmieciami nie leżały na ulicy. To jest wreszcie zastosowanie barier. Są pewne miejsca, gdzie dziki przechodzą do miasta i tam, nawet takie tymczasowe bariery powodują, że już ograniczamy im ten wstęp - dodał zoolog.

Dr Maślak zaznaczył, że metod walki z napływem dzików do miast jest dużo, ale - jego zdaniem - muszą być dostosowane do określonego miejsca.

Burmistrz Pietruczuk uzupełnił, że na Bielanach był jeden przypadek, kiedy dzik zaatakował. - Człowiek stanął w obronie psa i doszło do incydentu. W innym przypadku nie mieliśmy takich zdarzeń - przyznał.

Pytania do ratusza o działania w sprawie dzików

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał warszawski ratusz o działania w sprawie dzików.

Interwencja miała związek ze zgłoszeniem, jakie wpłynęło do Biura RPO od jednej z mieszkanek Warszawy. Kobieta przekazała, że dziki stanowią zagrożenie na Białołęce. Opisała, że wyrządziły wiele szkód przy miejscowym przedszkolu, gdzie zdewastowały ogrodzenie i drogę dojazdową. Ich pojawianie się w tej okolicy rodzi obawy rodziców o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników placówki.

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki

Białołęka

Urzędnicy wyliczyli, że od 2008 roku prezydent Warszawy sześć razy wydawał decyzję o pozwoleniu na redukcyjny odstrzał dzików lub odławianie ich z uśmierceniem. Łącznie dotyczyły one 1550 zwierząt. Najnowsza, obowiązująca wciąż decyzja pochodzi z końca czerwca ubiegłego roku. Zezwala ona na odłów z uśmierceniem 400 dzików i odstrzał redukcyjny kolejnych stu osobników.

Przypomnijmy: Lasy Miejskie informowały w marcu, że na początku tego roku w Warszawie odstrzelono 75 dzików. Przez cały ubiegły rok - 464. Najwięcej odstrzałów przeprowadzono w Wawrze - 177 i na Białołęce - 162.

W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików

Wawer

Opracowała Katarzyna Kędra /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mati/Kontakt24

Czytaj także:
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
Śródmieście
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
Okolice
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
Mokotów
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
Ursynów
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie
Okolice
Nurogęsi w Warszawie
"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły
Śródmieście
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
Ursynów
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, zostali zatrzymani
Wola
19-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu
Pod rozbitym autem znaleźli ciało 19-letniego kierowcy
Okolice
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
Okolice
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
Okolice
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Okolice
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
Okolice
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
