Bielany Cztery scenariusze dla Żeromskiego. Ulica może zostać zwężona Dariusz Gałązka |

Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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O przebudowę Żeromskiego mieszkańcy Bielany upominają się od lat. Problemem jest szeroka, przeskalowana jezdnia, która zachęca kierowców do przekraczania prędkości. Ulica nie posiada ani drogi, ani pasa dla rowerów, chodniki są zniszczone. Uporządkowania wymaga również parkowanie.

"Układ ulicy nie odpowiada dzisiejszym standardom, a doraźne remonty nie są w stanie dostosować jej do potrzeb mieszkańców. Konieczne są kompleksowe działania" - ogłosił Zarząd Dróg Miejskich.

Wiosną ZDM otrzymał dodatkowe środki na rozpoczęcie prac planistycznych. - Ogłosiliśmy przetarg na koncepcję przebudowy tej ulicy. Jest to faza jeszcze przed przetargiem na sam projekt - mówi Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Postępowaniem jest objęty prawie półtorakilometrowy odcinek ulicy pomiędzy Serkiem Bielańskim, a dokładniej rondem Haliny Szwarc oraz Aleją Reymonta.

Cztery warianty przebudowy ulicy Żeromskiego

Jak tłumaczy przedstawiciel drogowców, wybrany w postępowaniu projektant ma przedstawić cztery różne warianty. - Wszystkie mają część wspólną - infrastrukturę rowerową. Ponadto przestrzeń ma być bardziej estetyczna - wyjaśnia Dybalski.

Pierwszy wariant zakłada zwężenie jezdni do jednego pasa w każdym kierunku (dziś są po dwa) z pasami do skrętu na skrzyżowaniach. To pozwoli na uzyskanie przestrzeni na szerokie chodniki, dwustronne drogi rowerowe, miejsca postojowe oraz drzewa.

Drugi, nazywany przez drogowców "zielonym", skupia się na nowych nasadzeniach, zarówno drzew, jak i krzewów oraz trawy. W tym wariancie drogowcy dopuszczają elementy uspokojenia ruchu, takie jak esowanie toru jazdy oraz wyniesienia.

Trzecia opcja ma być jak najściślej związana z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W planie ulica jest określona jako droga o klasie zbiorczej. Nie jest natomiast uszczegółowione, ile pasów powinna mieć. Przepisy dopuszczają przekrój dwujezdniowy o czterech pasach ruchu.

Czwarta propozycja musi uwzględniać wprowadzenie pasa rozdzielającego obie jezdnie.

Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dziewięć miesięcy na przygotowanie koncepcji

Czy wszystkie warianty zakładają zwężenie ulicy? Jakub Dybalski odpowiada, że nie jest to wymóg. Natomiast projektant może to zaproponować.

Wcześniej drogowcy zapowiadali, że istotnym elementem przebudowy będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych, dlatego przejścia na wysokości Lisowskiej i Płatniczej mają zostać osygnalizowane, a azyle poszerzone.

Na oferty firm gotowych na przygotowanie wielowariantowej koncepcji ZDM czeka do 20 października. Na wykonanie zadania będzie dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy. A kiedy budowa? Według "Gazety Stołecznej", prace mogą się zacząć w 2028 roku i potrwają do 2029 roku.