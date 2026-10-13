Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Cztery scenariusze dla Żeromskiego. Ulica może zostać zwężona

|
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szeroka jezdnia, która sprzyja szybkiej jeździe, ma ustąpić miejsca bardziej przyjaznej przestrzeni. Zarząd Dróg Miejskich szuka projektanta, który przygotuje cztery koncepcje przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Wśród rozważanych rozwiązań jest ograniczenie liczby pasów ruchu.

O przebudowę Żeromskiego mieszkańcy Bielany upominają się od lat. Problemem jest szeroka, przeskalowana jezdnia, która zachęca kierowców do przekraczania prędkości. Ulica nie posiada ani drogi, ani pasa dla rowerów, chodniki są zniszczone. Uporządkowania wymaga również parkowanie.

"Układ ulicy nie odpowiada dzisiejszym standardom, a doraźne remonty nie są w stanie dostosować jej do potrzeb mieszkańców. Konieczne są kompleksowe działania" - ogłosił Zarząd Dróg Miejskich.

Wiosną ZDM otrzymał dodatkowe środki na rozpoczęcie prac planistycznych. - Ogłosiliśmy przetarg na koncepcję przebudowy tej ulicy. Jest to faza jeszcze przed przetargiem na sam projekt - mówi Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Postępowaniem jest objęty prawie półtorakilometrowy odcinek ulicy pomiędzy Serkiem Bielańskim, a dokładniej rondem Haliny Szwarc oraz Aleją Reymonta.

Cztery warianty przebudowy ulicy Żeromskiego

Jak tłumaczy przedstawiciel drogowców, wybrany w postępowaniu projektant ma przedstawić cztery różne warianty. - Wszystkie mają część wspólną - infrastrukturę rowerową. Ponadto przestrzeń ma być bardziej estetyczna - wyjaśnia Dybalski.

Pierwszy wariant zakłada zwężenie jezdni do jednego pasa w każdym kierunku (dziś są po dwa) z pasami do skrętu na skrzyżowaniach. To pozwoli na uzyskanie przestrzeni na szerokie chodniki, dwustronne drogi rowerowe, miejsca postojowe oraz drzewa.

Drugi, nazywany przez drogowców "zielonym", skupia się na nowych nasadzeniach, zarówno drzew, jak i krzewów oraz trawy. W tym wariancie drogowcy dopuszczają elementy uspokojenia ruchu, takie jak esowanie toru jazdy oraz wyniesienia.

Trzecia opcja ma być jak najściślej związana z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W planie ulica jest określona jako droga o klasie zbiorczej. Nie jest natomiast uszczegółowione, ile pasów powinna mieć. Przepisy dopuszczają przekrój dwujezdniowy o czterech pasach ruchu.

Czwarta propozycja musi uwzględniać wprowadzenie pasa rozdzielającego obie jezdnie.

Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dziewięć miesięcy na przygotowanie koncepcji

Czy wszystkie warianty zakładają zwężenie ulicy? Jakub Dybalski odpowiada, że nie jest to wymóg. Natomiast projektant może to zaproponować.

Wcześniej drogowcy zapowiadali, że istotnym elementem przebudowy będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych, dlatego przejścia na wysokości Lisowskiej i Płatniczej mają zostać osygnalizowane, a azyle poszerzone.

Na oferty firm gotowych na przygotowanie wielowariantowej koncepcji ZDM czeka do 20 października. Na wykonanie zadania będzie dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy. A kiedy budowa? Według "Gazety Stołecznej", prace mogą się zacząć w 2028 roku i potrwają do 2029 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
Targówek
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
Okolice
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Już cztery osoby zatrzymane w sprawie pożaru stacji Starlinków
Okolice
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron "patrolował" przejazd kolejowy
Okolice
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze. Był poszukiwany
Okolice
Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim
Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Torowisko na ulicy Stawki
Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"
Ochota
Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem
Odpychali, chwytali za ręce, szarpali za torbę z jedzeniem. Dwóch 18-latków zatrzymanych
Bielany
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Był poszukiwany ENA. Miał przy sobie podrobione dokumenty
Włochy
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Żona nie wpuściła go do mieszkania, zadzwonił pod 112
Okolice
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut gościem programu dla młodych liderów
Wola
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Jej historia sięga XVIII wieku. Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
Okolice
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
Bemowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Okolice
CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych
Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Śródmieście
16-latek ucharakteryzował swój wizerunek i chciał wynająć cudze mieszkanie
16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki