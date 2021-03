Duży deweloper chce kupić niedokończony biurowiec EuroPolGazu. "Zawarliśmy przedwstępną umowę"

Nikt nie chciał biurowca

Budynek powstał w 2000 roku i miał być siedzibą spółki EuroPolGazu - właściciela polskiej części gazociągu jamalskiego. Po dwóch latach prac inwestycja stanęła jednak w miejscu. Budynek pozostawiono w stanie surowym - takim, jaki widzimy do dzisiaj. Właściciel przez lata utrzymywał ogromny budynek, ale nie czerpał z niego dochodów. W końcu zaczął myśleć o sprzedaży, ale nie od razu się to udało. Potencjalni kupcy szacowali wartość inwestycji na 70 milionów złotych, ale właściciel chciał dwa razy więcej. Ostatecznie budynku nie kupił nikt. Padła propozycja, by oddać go miastu.