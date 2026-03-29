Bielany

Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili kobietę przed stratą pieniędzy

"Policjant" zastraszył kobietę i nakłonił ją do natychmiastowego przelania pięciu tysięcy złotych. To miało uchronić jej oszczędności. 66-latka robiła, co jej kazał. Była tak przerażona, że nikogo nie chciała wpuścić do mieszkania. Prawdziwi policjanci wyłączyli prąd i w ten sposób uniemożliwili jej wykonanie kolejnego przelewu.

66-letnia mieszkanka Bielan najpierw odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik poczty i zapowiedział dostarczenie listów poleconych do niej i jej teściowej. Nie zostały doręczone, ale kilka godzin później zatelefonował kolejny mężczyzna, tym razem podający się za policjanta.

"Powiedział jej, że 'w banku są przecieki i świeci się czerwona lampka na jej koncie'. Nakazał kobiecie wykonanie natychmiastowego przelewu. Przestraszona, obawiając się utraty pieniędzy, przelała pięć tysięcy złotych. Policjanci z bielańskiej komendy operacyjnie uzyskali informację o tej trwającej właśnie próbie oszustwa i natychmiast udali się do mieszkania kobiety" - opisuje w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa V.

Nie ufała już nikomu

W tym czasie oszust nakłaniał 66-latkę do kolejnych przelewów. Ta była już tak zastraszona, że ufała tylko "policjantowi". Nikomu nie chciała otworzyć drzwi - ani prawdziwym policjantom, ani sąsiadce.

"Funkcjonariusze, wiedząc o zagrożeniu i nie chcąc dopuścić, by kobieta straciła więcej pieniędzy, wyłączyli prąd w mieszkaniu, co uniemożliwiło jej wykonanie kolejnego przelewu. Dzięki ich szybkiej reakcji skończyło się na stracie pięciu tysięcy złotych" - dodaje podinsp. Elwira Kozłowska.

Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo

Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo

Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu

Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Nie daj się oszukać

Policjanci szukają oszusta lub oszustów i przypominają przy okazji, jak można się uchronić.

  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy, ani danych bankowych osobom dzwoniącym, nawet jeśli podają się za policję, bank lub inną instytucję.
  • Zawsze weryfikuj tożsamość dzwoniącego, kontaktując się bezpośrednio z instytucją, z której rzekomo pochodzi telefon.
  • Nie wykonuj przelewów pod presją czasu ani groźbą rzekomego niebezpieczeństwa.
  • W przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast powiadom policję i rodzinę.
  • Zabezpieczaj swoje konto bankowe i nie udostępniaj kodów ani haseł osobom trzecim.
Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy

Mężczyzna stracił 90 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Zaufał "pracownikowi banku". Stracił 90 tysięcy złotych
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bacho Foto - stock.adobe.com

Czytaj także:
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje wyłączone
Mokotów
Wpadł na gorącym uczynku, z plecakiem pełnym łupów
Wyjeżdżał rowerem w nocy lub wczesnym rankiem, obserwował auta
Praga Północ
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Pożar hali na składowisku odpadów. Wiatr znosi dym na tory
Praga Południe
Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Kolejny pożar na składowisku odpadów
Okolice
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Okolice
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"
Okolice
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
Okolice
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
Okolice
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Okolice
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Okolice
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta
Okolice
Policjanci zabezpieczyli ponad 48 kilogramów narkotyków
Narkotyki były wszędzie, w lodówce, szafkach i łóżku. 48 kilogramów
Praga Południe
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Żoliborz
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
Praga Północ
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Okolice
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Okolice
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Okolice
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Okolice
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Okolice
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Okolice
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" była zablokowana
Okolice

