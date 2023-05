Trzy uszkodzone auta i wiata przystankowa, bo "był zły"

- Około godziny 20 stołeczni wywiadowcy otrzymali informację, że na ulicy Fontany młody mężczyzna demoluje przystanek autobusowy. Udali się we wskazane miejsce i zatrzymali go na gorącym uczynku. Pijany 23-latek wybił szybę w wiacie przystankowej - informuje podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V. - Bardzo szybko wyszło na jaw, że to nie była jedyna rzecz, na której 23-latek wyładował swoją agresję. Młody mężczyzna, idąc ulicą, demolował też zaparkowane samochody. Na jednym widać było ślady po rozbitej butelce, a w innym wewnątrz znajdowała się płyta chodnikowa.