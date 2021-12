Rozpoczęła się budowa kolejnego kolektora ściekowego. Rozalia wydrąży tunel pod Bielanami

Jak poinformował w komunikacie stołeczny ratusz, kolektor Lindego Bis o długości około 4 km i średnicy 2 m, zostanie ułożony na głębokości od 5 do nawet 14 m. Jego trasa będzie przebiegać na terenie Bielan w rejonie Brązowniczej oraz w ciągu ulic Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do Marymonckiej, gdzie zostanie połączony z istniejącym kolektorem Burakowskim. Lindego Bis przejdzie pod linią warszawskiego metra i w tym miejscu zostanie wykonany z rury o średnicy 1,6 metra, umieszczonej wewnątrz większej rury osłonowej. Tarcza drążąca Rozalia ma średnicę prawie 2,5 m, a cały zestaw waży 55 ton i posuwa się z prędkością od 10 do 16 metrów na dobę z siłą nacisku do 1200 ton. Kolektor zostanie zbudowany metodą bezwykopową. Wykonawcą prac jest Inżynieria Rzeszów i ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych