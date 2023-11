Rowerzysty podejrzanego o ataki na ulicach stolicy szukało trzy tysiące policjantów. Podczas zatrzymania "nie był agresywny"

W Warszawie, na ulicach Kochanowskiego i Broniewskiego, doszło do dwóch ataków maczetą. - Pierwszy mężczyzna został uderzony, a drugi z obrażeniami szyi został opatrzony - przekazała policja. Obława trwała kilka godzin, najpierw opublikowano zdjęcia poszukiwanego rowerzysty. Kilka godzin później podejrzewany o te ataki został zatrzymany. 37-latek miał przy sobie między innymi maczetę, pojemnik z gazem i pałkę. W sobotę w prokuraturze usłyszał sześć zarzutów.

"Mężczyzna na ulicach Kochanowskiego i Broniewskiego zaatakował dwie osoby przedmiotem przypominającym maczetę. Do zdarzenia doszło dzisiaj (piątek 3 listopada - red.) około godziny 8.40. Sprawca poruszał się ciemnym rowerem górskim, typu damka" - wskazywała w popołudniowym komunikacie policja.

Reporter TVN24 Jan Piotrowski ustalił z kolei, że mężczyzna został doprowadzony do bielańskiej komendy.

Trzy tysiące policjantów w akcji

"Z uwagi na charakter zdarzeń priorytetem stołecznej policji było szybkie zatrzymanie niebezpiecznego agresora, stąd do działań zaangażowano trzy tysiące policjjantów z komend rejonowych i specjalistycznych, pionu kryminalnego, WWP, OPP i SPKP. Żaden z policjantów nie doznał obrażeń" - poinformowali na platformie X (dawny Twitter) stołeczni policjanci.

Do wpisu dołączony jest film z akcji zatrzymania 37-letniego mężczyzny. Widać na nim, jak policjanci wyprowadzają poszukiwanego mężczyznę z lasu. Widać też namiot w wojskowym maskowaniu. Policjanci pokazali też znalezione przy mężczyźnie przedmioty: maczetę o około 60-centymetrowym ostrzu, pałkę oraz pojemnik z gazem pieprzowym.

Z uwagi na charakter zdarzeń priorytetem @Policja_KSP było szybkie zatrzymanie niebezpiecznego agresora, stąd do działań zaangażowano 3 tys. policjantów z komend rejonowych i specjalistycznych, pionu kryminalnego, WWP, OPP i SPKP. Żaden z policjantów nie doznał obrażeń. pic.twitter.com/y0nwbblXuK

W sobotę rowerzysta usłyszał zarzuty

Podinspektor Elwira Kozłowska z bielańskiej komendy policji opisała później, w jaki sposób doszło do ataków. - Z relacji pokrzywdzonych wynikało, że do jednego podjechał mężczyzna i pod pretekstem poproszenia o papierosa zaczął z nim rozmowę, a potem jednego z nich uderzył. Drugiego, który zaczął z nim rozmowę kilka ulic dalej, zranił ostrym narzędziem w szyję. Pierwszy mężczyzna został uderzony, a drugi z obrażeniami szyi został opatrzony i już tutaj z nami był na czynnościach, więc jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Szczegóły zatrzymania

Komisarz Marta Gierlicka z wydziału komunikacji społecznej stołecznej policji podała w sobotę szczegóły z zatrzymania 37-latka. Wskazała, że około godziny 16 przeczesujący teren Lasku na Kole funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w zaroślach zauważyli rower, a obok niego rozbity namiot. - To właśnie w tym namiocie ukrywał się poszukiwany mężczyzna. W namiocie policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. maczetę, pałkę teleskopową oraz pojemnik z gazem - wyliczyła.

- W momencie zatrzymania mężczyzna nie był agresywny, stosował się do wydawanych poleceń. Został przewieziony do policyjnego aresztu - powiedziała PAP komisarz.

Przypomniała, że w piątek rano policjanci przyjęli zawiadomienia od trzech pokrzywdzonych osób - dwóch mężczyzn zaatakowanych maczetą oraz trzeciego, wobec którego został użyty gaz. - Osoby te zostały przesłuchane. Policjanci zabezpieczyli też do sprawy materiał z monitoringu - mówiła oficer.

Podziękowania od burmistrza Bielan

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk podziękował policjantom i strażnikom miejskim za skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania podejrzewanego o ataki na przechodniów.

"W związku z sytuacją, która miała miejsce dzisiaj na Bielanach i Woli chciałbym podziękować Komendzie Stołecznej Policji i Straży Miejskiej w Warszawie, a w szczególności funkcjonariuszom z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V - Bielany, Żoliborz za skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania podejrzewanego o dzisiejsze ataki na przypadkowych przechodniów" - napisał w mediach społecznościowych Pietruczuk.

Apel prezydenta Warszawy

"W związku z atakami do jakich doszło dziś w dwóch dzielnicach – na Bielanach i Woli, zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika" - napisał w mediach społecznościowych jeszcze przed komunikatem policji o zatrzymaniu poszukiwanego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.