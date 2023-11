"Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dzisiejsze ataki na terenie Warszawy"

W piątek rano w Warszawie, na ulicach Kochanowskiego i Broniewskiego, doszło do dwóch ataków maczetę. Obława trwała kilka godzin. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego rowerzystę, a po 16:30 pojawił się komunikat o jego zatrzymaniu.

- Mężczyzna na ulicach Kochanowskiego i Broniewskiego zaatakował dwie osoby przedmiotem przypominającym maczetę. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 8.40. Sprawca poruszał się ciemnym rowerem górskim, typu damka - wskazywała w popołudniowym komunikacie podinspektor Kozłowska.

Apel; prezydenta Warszawy

W związku z atakami do jakich doszło dziś w dwóch dzielnicach – na Bielanach i Woli, zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika - napisał w mediach społecznościowych jeszcze przed komunikatem policji o zatrzymaniu poszukiwanego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.