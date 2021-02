Dwa laboratoria, place do ćwiczeń i sale dydaktyczne. Na Bielanach planują nową jednostkę straży pożarnej

Nowe koszary dla grupy ratownictwa chemicznego

Koncepcja przyszłych koszar została stworzona między innymi z myślą o strażakach ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Burmistrz Bielan opisuje, że oprócz standardowej strażnicy z halą garażową dla wozów gaśniczych, zostaną też przygotowane dwa laboratoria - chemiczne i biologiczne, każde o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Dodatkowo przewidziano też plac z przeszkodami do ćwiczeń z operowania robotami rozpoznania chemicznego, pomieszczenia do konserwacji ubrań gazoszczelnych i sale dydaktyczne do szkoleń. Będzie też boisko, plac do ćwiczeń pożarniczych oraz sala gimnastyczna.