Kupił prawo jazdy i przyszedł wymienić je na oryginalne

- Kilka dni temu do bielańskiego urzędu przyszedł obywatel Ukrainy, aby wymienić swoje prawo jazdy. Urzędniczka miała duże wątpliwości, co do legalności i autentyczności dokumentu, dlatego sprawa została zgłoszona na policję. Bardzo szybko okazało się, że 42-latek kupił prawo jazdy na Ukrainie i liczył na to, że uda mu się oszukać urzędnika i na podstawie fałszywego dokumentu wyrobi sobie polskie prawo jazdy - opisuje w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V.