Bielany gotowe przyjąć pięć rodzin z Afganistanu

Jak wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Grzegorz Pietruczuk, trzy mieszkania są gotowe, kolejne dwa dzielnica może przygotować w ciągu kilkudziesięciu dni. - Mieszkania są wyremontowane i odnowione. Oczywiście rodziny będą musiały przejść formalne procedury, choć będą one skrócone - powiedział. Burmistrz zapewnił, że zarówno on, jak i jego współpracownicy oraz mieszkańcy Bielan są gotowi pomóc w urządzaniu mieszkań. - Jednak ostateczną decyzję podejmuje prezydent - zaznaczył burmistrz.

"Warszawa jest miastem otwartym"

- To bardzo dobra inicjatywa i jeżeli będzie taka potrzeba, to miasto na pewno skorzysta z propozycji pana burmistrza. Na razie jeszcze nie wiemy, ile osób będzie chciało przyjechać i zostać w Warszawie - powiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. - Bardzo się cieszę, że pojawiają się takie inicjatywy bo to pokazuje, że Warszawa jest miastem otwartym. Zresztą nie byłaby to pierwsza grupa, która potrzebuje nowej ojczyzny, a która znalazłaby swoje miejsce właśnie w Warszawie - dodała rzeczniczka.