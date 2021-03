Nie żyje dyrektor bielańskiego liceum. Odpadł od ściany podczas wspinaczki w Tatrach

Jak podał "Gość Warszawski", Kowalczyk 3 marca uległ ciężkiemu wypadkowi podczas wspinaczki w Tatrach. "W trakcie pokonywania drogi wspinaczkowej na Progu Mnichowym taternik odpadł od ściany i doznał poważnego urazu głowy. Ratownicy TOPR śmigłowcem przetransportowali go do szpitala w Zakopanem" - czytamy na portalu gazety. Mężczyzna zmarł kilka dni po operacji, w szpitalu w Nowym Targu.

"Tomasz zawsze kochał góry"

- Tomasz zawsze kochał góry, ale ostatnie lata jakoś się do tych gór zbliżył. W różne wolne chwile wyjeżdżał w Tatry, żeby wspinać się na te góry. Ta wspinaczka górska to w tradycji biblijnej takie sięgnięcie nieba. Tym razem trasa prowadziła na górę Mnich. Ksiądz Kacper, który pracował w waszej szkole kilka lat, niedawno przechodził tą trasą i mówił, że to jest trasa uśmiechu, bo to jest łatwa trasa. Są tylko trudne dwa miejsca - początek i koniec - wskazał ksiądz.