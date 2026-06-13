Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni

52-latka w areszcie spędzi 181 dni
W akcji przeprowadzonej w dniach 8-9 czerwca wzięło udział blisko 1440 stołecznych policjantów. Zatrzymali 191 osób
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: Policja Warszawa Bielany
Ma do odbycia karę 181 dni pozbawienia wolności za ukrywanie majątku w celu uniknięcia spłaty długów. Policjanci zatrzymali 52-latkę i przewieźli do aresztu śledczego.

Policjanci z Bielan ustalili, że w jednym z lokali przy ulicy Palisadowej może przebywać kobieta poszukiwana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. Zgodnie z wydanym nakazem doprowadzenia, miała ona trafić do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

"Wywiadowcy wspólnie z policjantami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego bielańskiej komendy udali się pod wskazany adres, gdzie w jednym z pomieszczeń zastali 52-letnią kobietę" - przekazała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V.

52-latka w areszcie spędzi 181 dni
52-latka w areszcie spędzi 181 dni
Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Bielany

Była ona poszukiwana do odbycia kary 181 dni pozbawienia wolności za ukrywanie majątku w celu uniknięcia spłaty zobowiązań. To przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta została przewieziona do aresztu śledczego, gdzie odbywa karę.

Policjanci przewieźli 52-latkę do aresztu śledczego
Policjanci przewieźli 52-latkę do aresztu śledczego
Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Bielany
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
54 min
Czarny łabędź. Amira
"Jest w szpitalu i nie chce umrzeć, ale umrze". Wstrząsające nagranie
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawieposzukiwaniPolicja
Czytaj także:
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel zatrzymany
Wola
W Oparach Absurdu ma zniknąć z obecnej lokalizacji
Kamienica się rozpada, wszystkich wysiedlają. "Nie chcemy odchodzić"
Katarzyna Kędra
Parady Równości 2025 w Warszawie
Po co są parady równości? "Upominamy się o nasze prawa"
Tomasz-Marcin Wrona
Kierowca tłumaczył, że pociągu nie zauważył
Tłumaczył, że nie zauważył pociągu
Okolice
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Tajemnica porzuconego auta
Targówek
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Główna arteria Żoliborza do przebudowy
Żoliborz
Pożar busa na POW
Pożar busa na S2, zamknięty tunel i 10 kilometrów korka
Ursynów
Rekordowa wygrana padła w kolekturze przy Gagarina na Mokotowie
Prawie 30 milionów złotych w Lotto. To warszawski rekord
Mokotów
Dym z pożaru składowiska widać z kilku kilometrów
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Okolice
Zarzuty za naklejki na samochodzie
Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Okolice
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Nowy tunel, łącznik z metrem i nowoczesne perony. Kolejowa rewolucja
Tragiczny wypadek w Zielonce
Dwie osoby zginęły, trzecia walczy o życie. Dlaczego dochodzi do takich tragedii?
Alicja Glinianowicz
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
Śródmieście
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Weterani nie będą płacić za przejazdy komunikacją miejską
Komunikacja
Do ataków doszło przy ulicy Natolińskiej
Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami
Śródmieście
Nie każdy rower w świetle prawa jest rowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał rowerem, czy motorowerem. To ma ustalić biegły
Okolice
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
Ulice
Zalany tunel pod Alejami Jerozolimskimi
Przejście podziemne zalane. Drogowcy o przyczynie
Ochota
"Pamiątkowy banknot"
Dostała pieniądze z "ubezpieczenia". Później obejrzała banknoty
Okolice
Parada Równości w Warszawie
Dziś Parada Równości. Zamknięte ulice i zmiany w ruchu
Śródmieście
Drzwi mieszkania (ilustracyjne)
Chciała wynająć mieszkanie, straciła blisko 200 tysięcy
Okolice
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
Okolice
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
Okolice
Chłopiec sam wyszedł ze żłobka (zdj. ilustracyjne)
Żłobek "zgubił" dwulatka. Opiekunki nic nie zauważyły
Piastów
Testy na STP Mory
Testowali tory na bemowskim odcinku drugiej linii metra
Bemowo
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec poszukiwań 17-letniej Koreanki
Wilanów
Sytuacja na stołecznych ulicach
Deszczowa noc i poranek w Warszawie
Śródmieście
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Kolejny etap remontu w Alejach Jerozolimskich
Ochota
Próba przed premierą spektaklu "Urojenia"
"Manifest wolności i niezależności kobiet". Próba przed premierą "Urojeń"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki