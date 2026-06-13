Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni
Policjanci z Bielan ustalili, że w jednym z lokali przy ulicy Palisadowej może przebywać kobieta poszukiwana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. Zgodnie z wydanym nakazem doprowadzenia, miała ona trafić do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.
"Wywiadowcy wspólnie z policjantami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego bielańskiej komendy udali się pod wskazany adres, gdzie w jednym z pomieszczeń zastali 52-letnią kobietę" - przekazała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V.
Była ona poszukiwana do odbycia kary 181 dni pozbawienia wolności za ukrywanie majątku w celu uniknięcia spłaty zobowiązań. To przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Kobieta została przewieziona do aresztu śledczego, gdzie odbywa karę.