Bielany Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni

W akcji przeprowadzonej w dniach 8-9 czerwca wzięło udział blisko 1440 stołecznych policjantów. Zatrzymali 191 osób Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Policja Warszawa Bielany

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Policjanci z Bielan ustalili, że w jednym z lokali przy ulicy Palisadowej może przebywać kobieta poszukiwana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. Zgodnie z wydanym nakazem doprowadzenia, miała ona trafić do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

"Wywiadowcy wspólnie z policjantami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego bielańskiej komendy udali się pod wskazany adres, gdzie w jednym z pomieszczeń zastali 52-letnią kobietę" - przekazała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V.

52-latka w areszcie spędzi 181 dni Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Bielany

Była ona poszukiwana do odbycia kary 181 dni pozbawienia wolności za ukrywanie majątku w celu uniknięcia spłaty zobowiązań. To przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta została przewieziona do aresztu śledczego, gdzie odbywa karę.

Policjanci przewieźli 52-latkę do aresztu śledczego Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Bielany

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