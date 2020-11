Pracownik sklepu zaatakowany nożem. "Napastnik ranił sprzedawcę w twarz, rękę i brzuch"

Do zdarzenia doszło w sklepie przy ulicy Wólczyńskiej.

Jak informuje Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, w piątek jeden z mężczyzn kupił tam doładowanie do telefonu. - Ono najprawdopodobniej nie działało, więc mężczyzna dzień później, w sobotę około godziny 9.40, przyszedł do sklepu, aby złożyć reklamację. Sprzedawca stwierdził jednak, że nie może przyjąć zwrotu. Wtedy doszło do awantury - relacjonuje policjant.