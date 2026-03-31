Dwa boiska i tor do skoku. Prace przy szkole na Bielanach

"Modernizujemy zaplecze sportowe Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego! Będzie wygodniej i bardziej funkcjonalnie" - poinformował w mediach społecznościowych Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.
Dwa boiska i tor do skoku
Prowadzone obecnie prace obejmują modernizację dwóch boisk - do piłki siatkowej i do koszykówki, jak również remont toru do skoku w dal wraz z piaskownicą. Wymienione zostaną także chodniki z kostki pomiędzy boiskami
Zadanie realizuje dzielnicowy Wydział Infrastruktury. Roboty budowlane wykonuje firma AK Sport Obiekty Sportowe. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Kilka podstawówek w remoncie
Jak przekazał urząd dzielnicy, nie jest to jedyna inwestycja placówek oświatowych na Bielanach. Nowa bieżnia powstała już w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie remont przechodzi również sam budynek szkoły - jak podają władze dzielnicy, zakres prac jest szeroki - od napraw elewacji po przebudowę łazienek.
Prace modernizacyjne ruszają także w Szkole Podstawowej nr 408.
"Szkoła za szkołą, modernizujemy naszą bazę oświatową, aby bielańskie dzieci i młodzież mogły kształcić się oraz wychowywać w jak najlepszych warunkach" - skomentował Grzegorz Pietruczuk.
