Bielany

Dwa boiska i tor do skoku. Prace przy szkole na Bielanach

Szkoła podstawowa na Bielanach w modernizacji
Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook
Ruszył remont obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego na Bielanach. Modernizację przejdą m.in. dwa boiska.

"Modernizujemy zaplecze sportowe Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego! Będzie wygodniej i bardziej funkcjonalnie" - poinformował w mediach społecznościowych Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Dwa boiska i tor do skoku

Prowadzone obecnie prace obejmują modernizację dwóch boisk - do piłki siatkowej i do koszykówki, jak również remont toru do skoku w dal wraz z piaskownicą. Wymienione zostaną także chodniki z kostki pomiędzy boiskami

Zadanie realizuje dzielnicowy Wydział Infrastruktury. Roboty budowlane wykonuje firma AK Sport Obiekty Sportowe. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Kilka podstawówek w remoncie

Jak przekazał urząd dzielnicy, nie jest to jedyna inwestycja placówek oświatowych na Bielanach. Nowa bieżnia powstała już w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie remont przechodzi również sam budynek szkoły - jak podają władze dzielnicy, zakres prac jest szeroki - od napraw elewacji po przebudowę łazienek.

Nowa bieżnia w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany

Prace modernizacyjne ruszają także w Szkole Podstawowej nr 408.

"Szkoła za szkołą, modernizujemy naszą bazę oświatową, aby bielańskie dzieci i młodzież mogły kształcić się oraz wychowywać w jak najlepszych warunkach" - skomentował Grzegorz Pietruczuk.

Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook

