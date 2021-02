Tajemnicze kapsułki w kilku dzielnicach. "Skład zbliżony do tabletek do uzdatniania wody"

"Szanowni Państwo, docierały do nas sygnały o rozrzuconych w kilku miejscach na Bielanach podejrzanych kapsułkach. We wtorek późnym popołudniem przy ulicy Księżycowej straż miejska zabezpieczyła 26 sztuk kapsułek. Na miejsce wezwano Policję oraz grupę ratownictwa chemicznego. Strażacy zabezpieczyli materiał do badań. Po analizie okazało się, że jest to materiał składem zbliżony do tabletek do uzdatniania wody" - napisał we wtorek wieczorem na Facebooku Grzegorz Pietruczuk.