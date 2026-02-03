Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy

Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Największy mróz odsunie się znad Polski
Na ulicy Conrada, w pobliżu przystanku autobusowego, pękła rura z wodą. Wodociągowcy pracują nad usunięciem awarii i dodatkowo powstałego w wyniku mrozu oblodzenia. Mieszkańcy nie muszą się jednak martwić o brak wody. Problemy z wodą występują jednak w kilku innych dzielnicach. Na Pradze mieszkańcy dwóch adresów nie mają ciepła.

"Na Chomiczówce, na ul. Conrada, pękła rura z ciepłą wodą i płynie rzeka ciepłej wody" - napisał czytelnik na Kontakt24.

- Chodzi o pęknięcie w ulicy Conrada. Powstało ono w chodniku, w okolicy przystanku Chomiczówka 02. Pracuje tam ekipa wodociągowców, przede wszystkim nad odladzaniem tego miejsca, gdzie powstał wypływ wody, która zamarzła. Do czasu usunięcia zalodzenia przystanek jest nieczynny, autobusy go omijają - powiedziała rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jolanta Maliszewska.

Woda spowodowała też oblodzenie fragmentu jezdni. Rzeczniczka MPWiK zapewniła, że wodociągowcy starają się szybko usunąć awarię. - Będziemy też pracować w chodniku, tuż obok przystanku tam, gdzie powstało pęknięcie. Będziemy robić wykop i usuwać to pęknięcie na magistrali. Ono akurat nie powoduje braku dostaw wody i nie będzie konieczności jej wyłączenia - podkreśliła Maliszewska.

Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"
Dowiedz się więcej:

Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"

Komunikacja

Wodociągowcy pracują całą dobę

Jak wygląda sytuacja w Warszawie po jednej z najmroźniejszych nocy w ostatnich dniach? - Pojawiają się nowe awarie, ale zamykamy też stare. Działamy na bieżąco. Pracujemy non stop, nasi pracownicy są całą dobę w terenie, w punktach miasta, gdzie powstają awarie. Staramy się je usuwać jak najszybciej, ale nie pracujemy w pomyślnych warunkach. Nasi pracownicy nie mają łatwego zadania - oceniła rzeczniczka.

Na stronie MPWiK przedstawiającą mapę aktualnych wyłączeń wody widzimy, że problemy mają mieszkańcy Białołęki. Awaria nastąpiła w nocy i dotyczy ulicy Płochocińskiej 66A, 93, 94, 97B, 98, 99, 99A i B, 101, 101A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N i Płochocińskiej 104. Według prognoz wodociągowców, naprawa może potrwać do godziny 15.

Brak wody mogą odczuć także mieszkańcy Mokotowa. Awaria nastąpiła tam na ulicy Dominikańskiej od numeru 4 do 56. Spodziewana godzina naprawy: 18.

Na Ochocie również mieszkańcy kilku ulic zmagają się z brakiem wody. Mowa o adresach: Baśniowa 4, 6 i 8 oraz Grójeckiej 68A, gdzie awaria może potrwać jeszcze do godziny 19.

W nocy wyłączenia nastąpiły również na Targówku. Wody nie mają mieszkańcy ulic: Gorzykowskiej 3A, 5, 9, 11, 13A, 15, 17; Święciańskiej 6, 8, 9, 9A, 12 i 14. Naprawa może tam potrwać do godziny 15.

W Ursusie awaria dotyczy ulic: Legnickiej 1, Poczty Gdańskiej 16 i 20 oraz Rydzyńskiej od numeru 1 do 20. Problemy mogą mieć też mieszkańcu Alei Bzów od numeru 36A do 53. Planowane przywrócenie wody to godzina 15.

Na Ursynowie wodociągowcy pracują nad awariami w rejonie ulic Sarabandy, Galopu i Mączeńskiego.

Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Radar opadów
Dowiedz się więcej:

Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Radar opadów

METEO

Gdzie nie ma ciepła?

We wtorek są także problemy z dostawą ciepła. Jak przekazał nam przedstawiciel warszawskiej Veolii Paweł Zbiegniewski, około godziny 10 nastąpiła awaria w rejonie ulicy ks. Kłopotowskiego na Pradze.

"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica KŁOPOTOWSKIEGO I. KS. 36 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - brzmi komunikat dostawcy. Awarią objęty jest także budynek pod numerem ks. Kłopotowskiego 38. Z prognoz Veolii wynika, że może potrwać do godziny 20.

Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
MrózpogodaAwarie
Czytaj także:
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Białołęka
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
Wola
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
Bielany
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy
Śródmieście
Poranne problemy tramwajowe w al. Jana Pawła II
Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"
Komunikacja
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
METEO
Śmiertelny wypadek pod Legionowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją
Zajęcia zawieszone w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida
Szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz. Lista
Wola
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli w Dominikanie
Włochy
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
Mokotów
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
"Sobotni spacer zakończył się tragicznie"
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
Śródmieście
Nielegalany dom opieki w Łazach
Nielegalny dom opieki dla seniorów. Podejrzani opuścili areszt
Silny mróz i wzmożone patrole policji
Z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie. Więcej patroli
Potrącenie na stacji Warszawa Zachodnia
Dwie kobiety potrącone przez pociąg
Ochota
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
18-latka była skuta i niezapięta. Policjant zawieszony po wypadku
Wola
Atak z użyciem ostrego narzędzia w Józefosławiu
Groził mu na ulicy i zadał ciosy ostrym narzędziem

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki