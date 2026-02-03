Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy

Największy mróz odsunie się znad Polski

"Na Chomiczówce, na ul. Conrada, pękła rura z ciepłą wodą i płynie rzeka ciepłej wody" - napisał czytelnik na Kontakt24.

- Chodzi o pęknięcie w ulicy Conrada. Powstało ono w chodniku, w okolicy przystanku Chomiczówka 02. Pracuje tam ekipa wodociągowców, przede wszystkim nad odladzaniem tego miejsca, gdzie powstał wypływ wody, która zamarzła. Do czasu usunięcia zalodzenia przystanek jest nieczynny, autobusy go omijają - powiedziała rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jolanta Maliszewska.

Woda spowodowała też oblodzenie fragmentu jezdni. Rzeczniczka MPWiK zapewniła, że wodociągowcy starają się szybko usunąć awarię. - Będziemy też pracować w chodniku, tuż obok przystanku tam, gdzie powstało pęknięcie. Będziemy robić wykop i usuwać to pęknięcie na magistrali. Ono akurat nie powoduje braku dostaw wody i nie będzie konieczności jej wyłączenia - podkreśliła Maliszewska.

Wodociągowcy pracują całą dobę

Jak wygląda sytuacja w Warszawie po jednej z najmroźniejszych nocy w ostatnich dniach? - Pojawiają się nowe awarie, ale zamykamy też stare. Działamy na bieżąco. Pracujemy non stop, nasi pracownicy są całą dobę w terenie, w punktach miasta, gdzie powstają awarie. Staramy się je usuwać jak najszybciej, ale nie pracujemy w pomyślnych warunkach. Nasi pracownicy nie mają łatwego zadania - oceniła rzeczniczka.

Na stronie MPWiK przedstawiającą mapę aktualnych wyłączeń wody widzimy, że problemy mają mieszkańcy Białołęki. Awaria nastąpiła w nocy i dotyczy ulicy Płochocińskiej 66A, 93, 94, 97B, 98, 99, 99A i B, 101, 101A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N i Płochocińskiej 104. Według prognoz wodociągowców, naprawa może potrwać do godziny 15.

Brak wody mogą odczuć także mieszkańcy Mokotowa. Awaria nastąpiła tam na ulicy Dominikańskiej od numeru 4 do 56. Spodziewana godzina naprawy: 18.

Na Ochocie również mieszkańcy kilku ulic zmagają się z brakiem wody. Mowa o adresach: Baśniowa 4, 6 i 8 oraz Grójeckiej 68A, gdzie awaria może potrwać jeszcze do godziny 19.

W nocy wyłączenia nastąpiły również na Targówku. Wody nie mają mieszkańcy ulic: Gorzykowskiej 3A, 5, 9, 11, 13A, 15, 17; Święciańskiej 6, 8, 9, 9A, 12 i 14. Naprawa może tam potrwać do godziny 15.

W Ursusie awaria dotyczy ulic: Legnickiej 1, Poczty Gdańskiej 16 i 20 oraz Rydzyńskiej od numeru 1 do 20. Problemy mogą mieć też mieszkańcu Alei Bzów od numeru 36A do 53. Planowane przywrócenie wody to godzina 15.

Na Ursynowie wodociągowcy pracują nad awariami w rejonie ulic Sarabandy, Galopu i Mączeńskiego.

Gdzie nie ma ciepła?

We wtorek są także problemy z dostawą ciepła. Jak przekazał nam przedstawiciel warszawskiej Veolii Paweł Zbiegniewski, około godziny 10 nastąpiła awaria w rejonie ulicy ks. Kłopotowskiego na Pradze.

"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica KŁOPOTOWSKIEGO I. KS. 36 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - brzmi komunikat dostawcy. Awarią objęty jest także budynek pod numerem ks. Kłopotowskiego 38. Z prognoz Veolii wynika, że może potrwać do godziny 20.

