Bielany

Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda

Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
01.01.26 | Awaria wodociągowa na Białołęce
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Bielanach strażnicy miejscy, podczas patrolu, natknęli się na awarię wodociągową. Jezdnia się zapadła, a z powiększającej się rozpadliny, pod dużym cieśnieniem wypływała woda. Zagrożenie trzeba było szybko opanować.

We wtorek 27 stycznia, przed szóstą rano, strażnicy miejscy zauważyli wyrwę w jezdni, na skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego z aleją Reymonta. Z rozpadliny strumieniem wypływała woda.

"To bardzo ważne skrzyżowanie, przez które przebiegają trasy kilku autobusów i jeżdżą tramwaje. Zbliżał się poranny szczyt komunikacyjny, trzeba było działać niezwykle szybko" - opisała cytowana w komunikacie przez straż miejską st. insp. Agata Piotrkowicz, biorąca udział w interwencji.

Strażnicy zastawili radiowozem wjazd na podmytą część skrzyżowania. Na miejsce przyjechał również drugi partol, by zadbać o bezpieczeństwo pojawiających się coraz liczniej pieszych.

Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Zagrożenie dla autobusów

Ze względu na jeżdżące autobusy, oprócz wodociągów, strażnicy miejscy skontaktowali się też z nadzorem transportu miejskiego.

"Wspólnie z operatorem ustaliliśmy, że trzeba będzie czasowo zmodyfikować przebieg niektórych tras - tak, by autobus z ludźmi nie wjechał w rozpadlinę, a transport przebiegał w miarę płynnie" - dodała strażniczka miejska.

Na miejscu szybko pojawiło się pogotowie wodociągowe, które zajęło się usuwaniem usterki. Patrole straży miejskiej zakończyły zabezpieczenie przed godziną siódmą, kiedy przejęła je policja.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Awaria wodociągowaStraż miejskaKomunikacja Miejska
