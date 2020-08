Po awarii kolektora WIOŚ rozpoczął "kontrolę interwencyjną" w stołecznym MPWiK

Rozpoczynamy kontrolę interwencyjną w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji - przekazała w poniedziałek rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Milena Nowakowska. To reakcja na sobotnią awarię w stołecznej oczyszczalni Czajka.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczyna kontrolę w stołecznym MPWiK w związku z awarią systemu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Jak poinformowała rzeczniczka WIOŚ, w miniony weekend inspektorzy dokonali oględzin w miejscu awarii i w przepompowni ścieków przy ul. Farysa.

Pobrali próbki ścieków i wody z Wisły

Nowakowska jednocześnie zaznaczyła, że już w sobotę, po tym, jak tylko pojawiły się informacje o awarii kolektora, pracownicy inspektoratu udali się w miejsce zrzutu nieczystości i pobrali próbki ścieków oraz wody z Wisły. Obecnie są one badane w Centralnym Laboratorium Badawczym.

W sobotę doszło do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły.