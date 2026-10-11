Bielany Atak nożem w autobusie miejskim, policja szuka sprawcy Oprac. Katarzyna Kędra |

Atak nożownika w autobusie miejskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OleksSH/Shutterstock

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Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do ataku doszło na wysokości przystanku Prozy. - Ranne zostały dwie osoby, obie miały rany cięte i kłute. Sprawca uciekł. Poszkodowani zostali zabrani do szpitali, mieli obrażenia klaki piersiowej i okolic szyi - zaznaczył Węgrzynowicz.

Podszedł do mężczyzn i ranił ich nożem

O zdarzenie zapytaliśmy w Komendzie Stołecznej Policji. - O godzinie 23.23 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w autobusie miejskim linii 755 doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że w trakcie jazdy mężczyzna podszedł do dwóch pasażerów i doszło do naruszenia czynności ciała. Poszkodowani posiadają rany cięte, w stanie niezagrażającym życiu - powiedział nam w niedzielę rano młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP.

Poszkodowani to mężczyźni w wieku 42 i 22 lat.

Policjant dodał, że ranni zostali przewiezieni do szpitala. - Przed przybyciem służb napastnik oddalił się z miejsca, policjanci mają wstępnie wytypowanego mężczyznę i trwają jego poszukiwania - zaznaczył młodszy aspirant Filipiak.

Na razie nie wiadomo, co było powodem ataku.