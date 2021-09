Amerykanie budują wielką serwerownię na terenie warszawskiej huty

Inwestycja zajmie powierzchnię 36 tysięcy metrów kwadratowych i będzie składała się z dwóch centrów. "Budowa pierwszego zakończy się do marca 2022 roku. Będzie to obiekt wykorzystujący energię odnawialną i oferujący stacje ładowania pojazdów elektrycznych, przestrzenie biurowe oraz sale networkingowe" - zapowiedział Pietruczuk.

Inwestorem jest firma Vantage Data Centers. Na jej stronie czytamy, że nowoczesny kompleks będzie miał łączną moc 48 megawatów. Będzie to jedna z największych serwerowni w Polsce. Skalę tego typu przedsięwzięć określa się na podstawie zużycia prądu, więc powierzchnia przyszłych hal ma drugorzędne znaczenie. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Centra danych buduje się często na dawnych terenach przemysłowych ze względu na dostęp do linii wysokiego lub średniego napięcia.

"W kierunku bielańskiej doliny krzemowej"

Centrum danych będzie mieściło się po północno-zachodniej stronie parkingu P+R Młociny i budynku żoliborskiego inspektoratu ZUS. Wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski podaje, że prace budowlane rozpoczęły się na początku lipca. - Są już dość zaawansowane, ponieważ hala powstaje w technologii półproduktów betonowych - zaznacza. - Data center to ogromny gmach, ale pracowników nie będzie wielu, będą za to wysoce wykwalifikowani. Docelowo na jednej zmianie zatrudnionych będzie około 25 osób, nadzorujących procesy technologiczne pod względem stabilności przesyłu danych. Cała obsługa komunikacyjna kompleksu będzie odbywała się po terenach huty - dodaje wiceburmistrz.

Władze Bielan nie kryją zadowolenia z nowej inwestycji. - Cieszymy się, że nie jest to mieszkaniówka, a idziemy w kierunku bielańskiej Doliny Krzemowej, czyli rozwoju przedsięwzięć, które są neutralne środowiskowo i podnoszą atrakcyjność dzielnicy - podkreśla wiceburmistrz. - Z punktu widzenia prestiżu Bielan, to bardzo ważne, że taki kapitał jest tu przyciągany. Inwestycja będzie generowała konkretne dochody w postaci podatku od nieruchomości. Liczymy, że będą one wynosiły - przynajmniej wobec obecnych stawek - ponad milion złotych dochodu rocznie. To ze wszech miar korzystne - twierdzi Piątkowski. Jego zdaniem wybór amerykańskiej firmy jest pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów, rozważających ulokowanie kapitału na Bielanach.