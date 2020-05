Drogowcy zachwyceni remontem alei Zjednoczenia: powstała piękna miejska aleja

Kierowcy ucieszą się z nowej jezdni alei Zjednoczenia, zaś piesi i rowerzyści z lepszej drogi rowerowej czy antysmogowych chodników. Aleja po remoncie to już nie tylko ciąg komunikacyjny, ale też przyjemne miejsce do spacerów.

Dziurawa, popękana, z parkującymi na krawężnikach samochodami i niespełniającą standardów drogą rowerową - taka aleja Zjednoczenia to już przeszłość. Drogowcy zakończyli prace na odcinku od Kasprowicza do Marymonckiej i - jak podkreślają - "powstała piękna miejska aleja, na wzór odcinka po drugiej stronie linii metra, aż do Żeromskiego".