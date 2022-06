Przyjechała z siostrą z Ukrainy, zgubiła się w Warszawie

Uchodźczyni z Ukrainy przyjechała do Warszawy razem swoją siostrą, jednak po kilku godzinach zgubiła się w mieście. Późno w nocy znaleźli ją na Bielanach strażnicy miejscy. Okazało się, że kobieta cierpi na zaburzenia pamięci.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca. Około godziny 1.30 w nocy strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego na ulicy Przy Agorze zauważyli kobietę, która chodziła tam i z powrotem. "Wyraźnie było widać, że jest zagubiona. Była wystraszona i początkowo nie reagowała na zadawane pytania. Po chwili odezwała się w języku ukraińskim i okazała dwa paszporty. Jeden należał do niej, drugi – do jej siostry" - czytamy w komunikacie stołecznej straży miejskiej.